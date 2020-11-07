以為找到父愛！15歲單親少女「每周遭獸父硬上」…悲痛仰藥

▲狼父趁妻子和繼子睡覺時，偷偷潛入女兒的房間「霸王硬上弓」。（示意圖／CFP）



實習記者劉雪兒／綜合報導

簡直就是喪盡天良！馬來西亞安邦一名15歲少女生活在離異的家庭，去年底被生父接回一起生活，原以為找回失去已久的父愛，沒想到狼父半夜時竟對她伸出狼爪，幾乎每個星期都性侵她，只有在生理期時才能逃過一劫，而這樣生不如死的生活，直到近日少女翹家，才意外揭發整起案件。

根據馬媒《中國報》報導，46歲巫裔男子和老婆於2004年離婚，兩人育有一名女兒，之後再另娶新歡，重組家庭。直到去年9月底，他獲得撫養權之後，便把少接過來一起住，沒想到這一切並不是出自於父愛，而是獸性大發的開始。狼父從今年2月開始，趁妻子和繼子熟睡時，偷偷闖入女兒的房間性侵，幾乎每個星期都「霸王硬上弓」，只有在少女生理期時，才甘願壓抑住自己的性慾。

▲15歲少女遭到生父長期性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



少女遭到狼父性侵8個月時間，淪為性奴的她不堪受辱，今年6月曾喝下清潔劑企圖自殺未遂，但警方並未接獲報案，直到11月初她離家出走，搭乘巴士打算投奔媽媽，但因沒有跨州准證，被在場警員盤問之後，這件事情才得以曝光。

警方事後逮捕狼父，並延長扣留以協助調查。不過更離譜的是，這其實不是嫌疑犯第一次犯案了，他曾於16年前強姦前妻的未成年妹妹，後來遭到警方的拘留。原以為有前車之鑑，可以讓他學乖，沒想到10幾年後，卻對親生女兒下毒手。

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