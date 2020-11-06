譚兵讀武／共機在台北市投原子彈　62年前的「蕈雲原子防護演習」

記者曾俊豪／台北報導

警政署民防粉絲團日前發文詢問「如果敵機臨空，要怎麼避難？」引發各界關注，事實上，台灣60多年前曾進行「原子彈防護演習」，模擬共機突破防線，飛到台北市上空並投下一顆當量7.5萬噸的原子彈，當時估計會造成近19萬人死亡。11月9日晚間8時整，《譚兵讀武》第26集帶您回顧台灣罕見的原子彈防空演習。

資深媒體人老譚指出，1958年11月30日，警備總部在台北市市立運動場舉行「蕈雲原子防護演習」，總共動員民防、軍憲警部隊3240人，75輛的各型車輛，「台灣還是第一次在都市舉辦這樣的演習。」

▲台灣曾經歷廣建防空洞的時代。（圖／記者李毓康攝）



事實上，這場演習之所以受到矚目，是因為蔣介石還親自視察，加上演習設定是原子彈落在台北市，因此極具代表性。

老譚表示，演習設定是當天早上9時25分，發現24架共機來襲，儘管空軍立刻升空攔截，並擊潰多數軍機，但仍有一架飛到台北市上空，並且在9時32分投下一枚原子彈，「假想的原子彈升起數百尺蘑菇雲，當量7.5萬噸的原子彈如果是真的，就會發出百萬度的熱力，產生爆雲、熱射熱與輻射線等。」

▲蔣介石曾模擬共機核攻台北市。（示意圖／達志影像／美聯社）

他指出，因為當時人口結構，「蕈雲原子防護演習」模擬死傷約19萬人，演習的重要性，無非是因為廣島與長崎被原子彈轟炸後，所造成的巨大損傷，「那時中國大陸還有沒有造出原子彈，台灣搞原子彈防護演習只能說是超前部署。」

除了防空演習之外，台灣也經歷過大挖防空洞的時期，究竟背後原因為何，11月9日晚間8時整，《譚兵讀武》第26集帶您走進歷史，回顧台灣的防空過往。

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