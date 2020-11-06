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擁「越肩發射」獨門絕活　殲-20近距格鬥彈隱蔽而致命

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▲迷彩塗裝殲-20在珠海航展中展示飛行技巧。（圖／CFP）

▲迷彩塗裝殲-20在珠海航展中展示飛行技巧。（圖／CFP）

軍武中心／綜合報導

大陸首款隱身戰機殲-20自正式服役後，其戰力一直備受全球關注，該機所攜帶的霹靂-10E近程空空導彈被解放軍視為近距格鬥「王牌武器」。據了解，霹靂-10E最大的過人之處在於具備越肩發射（即後向發射）能力，陸媒更進一步形容，該導彈就像高手過招時突然甩出的袖箭一般，隱蔽而致命。

過去殲-20亮相時讓大陸軍迷擔心「沒有好彈配好機」，但霹靂-10E的出現似乎打破了這項疑慮。首先，該導彈採用新一代近距格鬥空空導彈常用的常規布局，特點是升阻較高，可用攻角大，彈體對於全彈升力貢獻增加，有利於提高該彈的機動性能。

「兵工科技」特別指出，霹靂-10E彈長在3.5-3.6米左右，這很可能是根據殲-20側彈艙的長度所設計，而普通格鬥彈一般只有3米左右。也因為如此，霹靂-10E的射程要比普通格鬥彈更遠，推測有可能增加到20公里左右，這樣的距離已經不遜於某些中距空空導彈。

▼大陸自製近距格鬥「王牌武器」霹靂-10E近程空空導彈。（圖／翻攝自大陸網站）

▲▼大陸自製近距格鬥「王牌武器」霹靂-10E近程空空導彈。（圖／翻攝自大陸網站）

當然這款近距格鬥導彈還擁有「越肩發射」的獨門絕活，其強大的矢量機動性、過載能力和先進的導引頭，使其發射離軸角可以達到±90度，不但在飛機的整個後半球都能發射、跟蹤並命中，同時也讓解放軍空軍首次對於迎頭高速飛來的敵機目標，有了真正有把握的攻擊能力，同時加上可以與頭盔瞄準具聯動，讓飛行員實現可視即可射

大陸知名軍事博主「迷彩派」也曾分析，霹靂-10極限過載超過60G，也就是說，一旦被鎖定，敵機飛行員技術再高、敵機機動性再厲害也插翅難逃。同時，霹靂-10最厲害之處，不但採取熱成像紅外探測方式，且其凝視視紅外焦平面陣列在處理速度上完勝掃描型的紅外焦平面陣列成像，因此雷達隱形在面對霹靂-10將很可能無用武之地。

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