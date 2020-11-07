布依族女孩遭拐賣「沒有姓名」　枕下藏刀做噩夢35年

▲「喂」做了35年噩夢，被人口販子拐賣，離鄉35年。（圖／翻攝自微博）

圖、文／CTWANT

「千里尋親」這樣的故事，似乎總會發生在遙遠的少數民族身上，中國大陸最近流傳一篇文章《一個名叫『喂』的女人》，講述了一個長達35年的悲情故事。35年前一名女子被人口販子從重慶輾轉賣到河南輝縣，來到這裡的她就像個「異類」，沒人知道她的家鄉在哪、名字叫什麼，因為她說的並非漢語，而是河南人聽不懂的方言。

據陸媒《騰訊新聞》報導，她丈夫的姐姐買下她作為新娘，丈夫事後為她偷辦新的身分證，平時僅喊她「喂！」、「哎！」，鄰居也就直接拍她的肩膀，沒有任何稱呼。喂的枕頭下常年藏著一把刀，她的女兒李新梅長大後曾經把枕下的刀藏起來，可是不久之後，喂的枕頭下又會出現另一把新的刀。

李新梅將母親的故事上傳到網路，依靠現今發達的網路科技，貴州興義的少數民族「布依族」，有人看到了故事，回應「枕刀是布依族的習俗，布依族人相信，如果做噩夢，放把刀在枕頭下，就不會再夢到那些可怕的事。」對方更表示，「你媽媽一定做了很多年的噩夢。」

▲「喂」一家四口合照。（圖／翻攝自微博）

喂在這35年以來，除了被人口販子賣掉，耳朵也被打到出血、門牙被打斷。結婚後兩度逃跑都被抓回去，她被丈夫嫌醜，因為語言不通被鄉裡的左鄰右舍嘲弄，喂默默的生了2個女兒，如今她也成了姥姥。

多年以後，喂跟丈夫也有了親情，在丈夫因為食道癌病逝後，還為丈夫大哭一頓。之後李新梅輾轉經由便利的網路和一些熱心人士的幫助，才終於釐清喂的故鄉在貴州興義，確實就是布依族人，本名叫德良。甚至聯繫到喂88歲和84歲仍健在的雙親，之後李新梅帶著母親德良長途跋涉，跨越1359公里，終於回到故鄉與真正的家人團聚。

▲「喂」終於回到貴州布依族與家人團聚（圖右）；德良84歲的母親，依照布依族的傳統，從外邊回來，要吃家裡一口熱飯，以後就不會再丟了（圖左）。（圖／翻攝自微博）

然而物是人非，離開家鄉35年，許多人事物早已不再，德良身上有一些東西永遠地被摧毀了，就算回家也並不能挽救什麼。她找不回自己的年紀，父母早已忘記女兒被拐賣時的準確年齡。德良也一直活在自己的時間與創傷裡，仿佛再也沒有往前走過。如果非要說有什麼改變的話，可能是她的人生終於能有些許期待。

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