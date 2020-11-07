CNN稱費城：民主井噴之城　亞利桑那「大郡」將是川普獲勝機遇　

▲亞利桑那將是川普勝選的一線生機。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

川普目前在賓州、喬治亞州等地選情遭到翻盤，不過還是有一線生機能夠跨過270票的當選門檻，這個關鍵就在亞利桑那的一個小郡，目前的計票作業，拜登在亞利桑那的領先正逐漸縮小當中。不過就在川普才剛飆罵費城投票有「很爛的黑歷史」之後，向來跟川普不對盤的CNN竟然也稱費城是「民主井噴之城」。

根據CNN記者金恩（John King）分析，亞利桑那的馬里科帕郡（Maricopa County）可能是川普得到獲得270張選舉人票的機遇。

分析指出，該郡是亞利桑那人口最多的郡，也是大城市鳳凰城的所在地，川普在當地獲得31716張選票，拜登則是獲得28285張選票。

當地10分之6的選票是投給川普，在過去24小時每次更新，都是川普領先。金恩特別強調，馬里科帕郡又不像費城是民主井噴之城（blowout Democratic county）。

目前美國媒體將對於是否將亞利桑那的11票歸於拜登還有爭議，所以會有拜登得票為264票獲253票的出入，如果拜登確定拿下賓州的20張選舉人票，無論是否計入亞利桑那都是拜登獲勝，但是目前關鍵的喬治亞（16票）因為票數太接近重新計票，賓州也被媒體預告可能因票數太接近重新計票。

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