狂吐鮮粉色液體！2歲女童疑誤吞「清潔膠囊」…心臟驟停慘死

▲2歲女童疑吞「清潔膠囊」狂吐亡。（示意圖／取自Unsplash）

圖文／CTWANT

英國一對姊妹原本正在家裡玩耍，突然間2歲妹妹身體出現異狀，她瘋狂嘔吐、腹瀉，媽媽見狀簡直嚇壞，趕緊送往醫院急救，直到情況穩定才出院；沒想到回家一個禮拜，小女童突然心臟驟停，再次入院後宣告不治身亡，目前尚不清楚確切死因，相關單位已介入調查。

根據《Mirror》報導，事發於去年6月28日，阿麗埃塔（Arietta-Grace Barnett）突然吐出「明亮的粉紅色液體」，媽媽露西（Lucy Cook）擔心女兒是誤吞馬桶清潔膠囊，隨即打電話叫救護車送醫；儘管住院期間阿麗埃塔仍難以攝食，但她已停止嘔吐，病情似乎有所改善，便於7月2日出院。

返家隔天阿麗埃塔還有到醫院回診，當時並沒有出現任何狀況，這讓媽媽放心許多，沒想到7月9日一早，女兒竟突然開始流血，不久後心臟就停止跳動，立刻被送往南安普敦總醫院（SouthamptonGeneral Hospital）進行急救，不過一切仍回天乏術。

兒科醫生顧問尼古拉·特里維利安（NicolaTrevelyan）指出，馬桶清潔膠囊是藍綠色，但阿麗埃塔的嘔吐物卻呈現粉紅色，這讓專家們百思不得其解；由於媽媽露西當時是一頭粉紅色頭髮，但她表示家中並沒有任何染髮劑，此案疑點重重，目前檢警仍在調查當中。

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