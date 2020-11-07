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保全失業操場強拉8歲童！他哭喊救命遭一巴掌搧飛…雞婆大媽成救命關鍵

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▲▼泰山一名男童在操場差點被剛失業的吳姓保全給帶走。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲泰山一名男童在操場差點被剛失業的吳姓保全給帶走。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市泰山體育場內操場，6日晚間7時許一群婆婆媽媽飯後正在運動，卻見到一名8歲男童被陌生男子抓著往外走，孩子不斷哭喊求救，一名熱心婦人上前詢問狀況，沒想到孩子驚恐地說出「我不認識他」，陌生男惱羞一巴掌將男童搧翻在地，其餘民眾見狀上前制止，轄區警方獲報隨即趕到，將打算離去的陌生男子帶回偵辦。

目擊民眾表示，當時為一名身穿保全制服的陌生男子出現在操場，抓著大約國小一年級左右年齡的小孩，那小孩一直喊著「救救我」，在操場運動的民眾都以為是小孩的爸爸在跟他玩，後來小孩向一位在旁的婦人求救，還好那位婦人有察覺不對勁，問小孩認不認識那名保全男，小孩卻説不認識。

婦人見狀隨即大聲向友人呼救「快點來啦，他要抓小孩子啦！」保全男似乎是被男童的哭喊求救聲惹毛，盛怒下就打了小孩一巴掌，強勁力道讓男童被搧翻倒地，並持續要拉著男童往外走，男童當下驚恐猛哭，好險這時有目擊民眾拿出手機拍下整段過程，大聲警告「欸，我已經錄影了！」周遭運動民眾見狀也一起圍了過來，保全男才知難而退放手離開。

轄區警方獲報後到場，隨即將身穿保全制服的吳姓男子（68歲）壓制，帶回派出所偵辦。據了解，他與男童並不認識，僅僅是因為有暴力傾向與同事翻生衝突，被主管被解雇後心情不佳，就到泰山體育場隨機拉扯男童，疑似想要到暗處毆打出氣，好險有熱心婦人及時發現關心，否則男童安危難以想像。事後男童被阿嬤帶回家中，全案訊後將依妨害自由及傷害罪將吳嫌移送新北地檢偵辦。

▼吳男表示是因為剛失業心情不好才會犯案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼泰山一名男童在操場差點被剛失業的吳姓保全給帶走。（圖／記者陳豐德翻攝）

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