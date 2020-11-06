LIVE／3縣市豪大雨特報！閃電「轉西」最新路徑曝光　氣象局說明

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輕度颱風「閃電」今日離台灣最近，目前暴風圈進入恆春半島、台東等地，台東、屏東、高雄、台南下半天起有雨，氣象局稍早也針對花東及屏東發布豪、大雨特報，雨勢越晚越明顯，預計明日白天才會減緩。

▲閃電颱風雷達回波圖。（圖／氣象局）

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閃電17時的中心位置在北緯 21.6 度，東經 120.7 度，即在鵝鑾鼻的南南西方約 40 公里之處，以每小時13公里速度向西北西轉西南西進行，近中心最大風速每秒 28 公尺（約每小時 101 公里），相當於 10 級風，瞬間最大陣風每秒 35 公尺（約每小時 126 公里），相當於 12 級風。

陸上警戒範圍包括台東(含蘭嶼、綠島)、屏東、恆春半島、高雄及台南，海上警戒範圍則是巴士海峽、台灣東南部海面、台灣海峽及東沙島海面。截至15時止，出現較大陣風的地區包括蘭嶼14級、恆春10級。

氣象局14時05分針對屏東縣、台東縣以及花蓮縣發布豪大雨特報，並於17時20分針對台東縣發布大雷雨即時訊息。

▲氣象局閃電颱風說明記者會。（圖／記者張榮恩攝）

▲屏東、台東豪雨特報。（圖／氣象局）

徐仲毅表示，颱風路徑有不確定性，可能會受台灣地形影響出現較大誤差，不過目前判斷仍會沿著恆春半島南邊通過，登陸機會較小，隨著颱風通過台灣南端，暴風圈已有逐漸縮小減弱的趨勢，接著將往西進入台灣海峽，該處海面條件不利發展，加上東北風影響，閃電將於24到36小時內減弱為熱帶性低氣壓。

徐仲毅表示，明天下午開始東北風南下，迎風面的北部、東北部又會有雨，其中宜蘭、基隆北海岸、大台北山區等可能會有局部大雨，北台灣整體雨量會更增加。

▲閃電颱風衛星雲圖。（圖／氣象局）