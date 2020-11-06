閃電暴風圈「籠罩恆春半島」！專家警告：台南以南午後別外出

▲閃電颱風已觸陸，專家警告台南以南的民眾沒事別出門。（示意圖／資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

輕度颱風「閃電」暴風圈已於今早10點接觸台灣陸地！中央氣象局表示，台東、恆春半島須嚴防大雨或豪雨，高雄、台南則是下半天雨勢會越來越強。臉書《天氣風險 WeatherRisk》也貼心提醒台南以南的民眾，下午過後沒必要就別外出了。

氣象局預報員徐仲毅表示，花東、宜蘭、基隆北海岸今日上午已有明顯降雨，隨著颱風越來越靠近恆春半島，恆春、台東雨勢會越來越明顯，下午將與更大，預計明日白天減緩。而高雄、台南也是路上警戒範圍，今日下半天雨勢會增強，到明天白天減緩。

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至於陸警解除的時間點，徐仲毅表示，由於颱風路徑仍有不確定性，目前預估明日清晨可解除陸警，不過仍可能有變數。

▲閃電颱風目前位置。（圖／氣象局）

臉書粉專《天氣風險Weather Risk》指出，閃電颱風的暴風圈正在進入恆春半島、南台東，從雷達觀測可清楚看到颱風的雲雨帶，台東、恆春的風雨接下來會明顯增強。

粉專也提到，過去一段時間，因颱風與台灣地形交互作用明顯，也讓颱風路徑持續北修，預估在今日下半天，颱風暴風圈將掃過台南、高雄、屏東，雖然該颱風強度並不強，但於暴風圈內仍會有一陣陣的強風驟雨，「提醒台南以南的朋友們，下午過後沒必要就不要外出了。」

至於在西半部的朋友們則會感覺好炎熱，這是颱風所帶來的焚風效應。PO文提到，這兩天新竹至雲林、嘉義一帶，都是超過30度高溫的悶熱天氣。至週六下半天颱風抵達台灣海峽南部，受到新一波東北季風南下的影響，才會快速減弱、往南遠離。週日開始就回到東北季風的天氣型態：北東陰雨，中南部天氣穩定、日夜溫差大。