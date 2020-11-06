內華達州延長郵寄選票截止日　大選日後8天內收到都算數

▲美國郵政系統在大選周嚴重超載，導致一些選票無法準時送達。（圖／路透）

實習記者湯子暘／編譯

內華達州選務委員周四（5日）宣布，將接受郵寄選票的截止日期延至10日，還有多達將近20萬張的選票尚未計算，其中有90％來自拉斯維加斯的所在地克拉克郡（Clark County）。但克拉克郡書記官的說法卻有所出入，目前郡內僅存大約63000張選票待計。

目前拜登獲得的許選舉人票已來到264張，只需再拿下內華達州的6張選舉人票數，即可確定拿下總統大位。尚未開完票的內華達州、賓州、北卡州已經開放，將會在大選日之後繼續計算郵寄選票，而克拉克郡目前仍由拜登領先8個百分點。

▲郵寄選票爆出多起作票傳聞。（圖／路透）

川普周四（5日）也提起訴訟，要求停止計票，直到釐清所謂的「非法選票」問題。根據《福斯新聞》報導，內華達州有出現非居民與死人投票的亂象，選票上「根本沒有看到有簽名匹配」。

內華達州民主黨主席麥卡迪二世（William McCurdy II）於聲明提到，「隨著內華達州人民的聲音被聽見，川普共和黨別無選擇，只能採取恐嚇戰術和毫無根據的訴訟。共和黨攻擊內華達州投票系統的完整性，剝奪內華達州同胞的聲音。」

▲亞利桑那州爆出「奇異筆門」，疑似有選票因為奇異筆墨水透過紙面，無法被計票機讀取而被作廢。（圖／路透）

川普支持者嚴重質疑內華達州選務有作票的嫌疑，昨日有人持槍甚至包圍計票中心，高喊「民主黨偷走了這場選舉！」。郵寄選票的舞弊傳聞在全美各地也掀起抗議浪潮，包括在底特律、賓州、威州等地，都有大規模的示威人群。

作為美國僅存少數幾個未開完票的州，內華達政府希望選民再耐心一點，等候選務處理完全部的郵寄選票。州務卿塞加維斯克（Barbara Cegavske）表示，計票過程正按照預期進度進行，「內華達州計票的時程來自立法程序，正常收到的選票皆會納入計票。」