浙江首座　溫州台商科技產業園甌江動土

▲溫州甌江口台商科技產業園5日上午舉行開工奠基儀式。（圖／溫州台商提供）

記者陳政錄／綜合報導

推動溫台產業合作，溫州甌江口台商科技產業園5日上午舉行開工奠基儀式，除是浙江首例外，一期計畫總額資額約5億元人民幣、占地87畝也排行大陸前列。該產業園目前已選出12家入駐台資項目，涉及光學智能製造、汽車核心電子元件、先進檢測、智慧低壓電器、自控閥門、智慧變頻器、高端日用品、擬上市總部、加速器等業態。

第八屆浙江·台灣合作周近日開幕後，於溫州的專場活動採「線上+線下」相結合方式舉行，在3到5日舉辦1場主活動與6場分場活動，包括第七屆海峽兩岸（溫州）民營經濟創新發展論壇、台商科技產業園開工儀式等。

▲儀式現場。（圖／溫州台商提供）

今天上午開工動土的「溫州甌江口台商科技產業」，是去年在溫州地方兩會上提出，助推「台青築夢家園」打造、形成台灣高端企業集聚發展和標竿效應的重點項目，從推進產業升級、實現科技創新、加強人才合作三方面推進建設。

按照規劃，台商科技產業園位於甌江口淺灘一期，總投資額約5億元人民幣，佔地面積87畝，總建築面積為151865平方公尺（含地下室）。項目採用企業聯建模式，統一設計、建設和運營；園區分光學智造區、數字經濟核心產業區、綜合配套服務區等，打造成為智能製造、總部經濟、孵化加速等為一體的綜合性科技產業園。

在5日上午舉行的儀式上，包括浙江省台辦、溫州市台辦、市投資促進局、歐江口產業集聚區官員，和大陸全國台企聯、當地台商協會、台青代表、入園企業代表等近300人與會。

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