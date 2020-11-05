學齡前幼兒流感疫苗打氣差　首打族接種率17.7%「僅9.9萬人施打」

▲幼兒接種流感疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年公費流感疫苗因為新冠肺炎疫情影響下接種踴躍，雖近期因國內外疫苗接種後不良反應事件稍有影響，整體施打量仍比往年明顯增加，唯有學齡前幼兒族群打氣始終不夠好。特別是第一次打疫苗的首打族約有56萬人，僅有9.9萬人有接種，接種率僅17.7%，疾管署表示會請各縣市針對該族群加強催打。

根據疾病管制署5日最新統計，從公費流感疫苗開打以來至昨天已經是第31天，總計接種488.3萬劑。不過，6歲以下學齡前幼兒接種率約40.7%，和目標接種率55.5%仍有一段距離，且與去年接種率42.8%相比也仍低。疾管署副署長莊人祥表示，目前幼兒當中較低的屬於不曾接種過疫苗的首打族，該族群人數56萬人，已接種17.7%，約9.9萬人。

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莊人祥表示，首打族的接種率向來就是比較低，因為沒有打過，對於疫苗的有效性或者安全性有所保留，特別是幼兒還需爸媽評估，要打過沒事下次才會再打，統計也發現，如果接種過一次流感疫苗，隔年再打的機率會比較高。

莊人祥說，疾管署已經請各縣市對幼兒部分加強接踵，包含到幼兒園去接種、或者把比較多的疫苗鋪貨至兒科診所，首打族方面也會請衛生單位特別用電話聯絡或者明信片催種。

莊人祥另提到，今年公費流感疫苗採購603萬劑已經全數鋪貨至各縣市衛生局，至於增購流感疫苗也持續在進行中。