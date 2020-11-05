電梯醉漢示愛送氣球　女孩意外燒傷毀容

實習記者劉佩婷／綜合報導

湖南長沙上週日有一名陳姓男子受到朋友的委託，想要將氣球送給坐同一班電梯的陌生女子，不料氣球在電梯裡纏繞打結，男子突發奇想拿出打火機，認為可以有效把繩子解開，卻讓氫氣球著火引發爆炸，害一名無辜女子臉部嚴重灼傷。

▲打火機不小心燒到氣球，害女孩臉部灼傷。（圖／翻攝自微博）

根據陸媒《鳳凰周刊》報導，當時陳男與朋友在KTV唱歌喝酒，結束之後搭乘電梯巧遇心怡女子，剛好手上拿著慶祝時留下來的氣球，變想說可以藉由氣球表達愛慕之意，但氣球在人潮眾多的電梯裡打了死結，陳男便異想天開的拿出口袋裡的打火機想燒斷繩子，就在點燃火苗的瞬間氣球爆炸，電梯裡的人為之驚恐，四處竄逃，現場有五人被受波及，一名女子也因為氣球的爆炸造成臉部燒傷。

陳男被捕後表示，當時自己是無意識的狀態，因為唱歌喝了很多酒，沒想到會發生這種事，對自己的愚蠢感到非常自責，也對不起所有人。警方正在調查相關消息，陳男的罪刑將由法院裁定。

影片一發上微博之後，引起許多網友謾罵：「蠢人做蠢事」、「這跟燒油箱里的蜘蛛有什麼兩樣？」、「沒文化真可怕」、「都多大了？這點常識難道不知道嗎？」「打火機點氫氣球，也算是個人才了！」「那個女孩好可憐，無辜受罪！」「所以讀書真的很重要！」「無知真可怕！」「沒上過化學課吧？」