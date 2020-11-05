懶人包：搖擺州為什麼等這麼久？一次搞懂「美選最新進展」！

記者葉睿涵／綜合報導

美選進入「選舉週」的第二日仍在開票，目前的選情暫時由拜登以264：214領先川普。現在全世界的焦點都關注在尚未開票的賓州、北卡羅來納州、喬治亞州、內華達州以及阿拉斯加州。

▲2020美國大選進入倒數，拜登和川普的選情卻仍在拉鋸中。（圖／路透社）

在這幾個州中，除了阿拉斯加一直都是共和黨的鐵票倉，而且川普也大幅領先外，剩餘的州都是有可能影響最終選情的搖擺州。以下整理出與美選目前的進展與雙方戰績拉扯的狀況：

▲美選新進展。（圖／翻攝自ETtoday新聞雲）

目前選舉結果

川普目前勝出州別：214票

印第安那州、肯塔基州、南卡羅來納州、西維吉尼亞州、佛羅裡達州、阿拉巴馬州、密西西比州、田納西州、奧克拉荷馬州、阿肯色州、堪薩斯州、南達科塔州、路易斯安那州、懷俄明州、猶他州、北達科塔州、密蘇裡州、愛達荷州、俄亥俄州、德克薩斯州、愛荷華州、蒙大拿州、內布拉斯加州、緬因州

拜登目前勝出州別：264票

佛蒙特州、維吉尼亞州、新罕布夏州、康乃狄克州、德拉瓦州、華盛頓特區、伊利諾州、馬裡蘭州、麻薩諸塞州、紐澤西州、羅德島州、科羅拉多州、新墨西哥州、紐約州、加利福尼亞州、奧勒岡州、華盛頓州、亞利桑那州、明尼蘇達州、夏威夷州、內布拉斯加州、緬因州、威斯康辛州、密西根州

▲賓州選情。（圖／翻攝自ETtoday新聞雲）



賓夕法尼亞州（20張選舉人票）

目前賓州已開85％的選票，川普以51.7％的得票率，領先拜登的47.1％。民主黨籍州長沃爾夫（Tom Wolf）表示，該州會處理郵戳3日前寄出、選後3天內收到的選票，目前約有100萬張仍未計。另外根據該州法律規定，若是兩人差距在0.5％內，將會重新驗票。

賓州的計票工作預計將持續到6日才會結束。在費城的35萬張郵寄選票中，只7萬張（約20%）的選票被製表，因此儘管川普目前領先拜登，但他的競選團隊仍打算請求最高法院介入並強制停止計票。

▲喬治亞選情。（圖／翻攝自ETtoday新聞雲）

喬治亞州（20張選舉人票）



目前該州已開完94％的選票，川普以50％的得票率微幅領先拜登的48.8％。不過路透社認為，情勢可能還會逆轉，因為亞特蘭大周邊幾個偏向民主黨的區域都尚未計票。該州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperge）表示，希望結果能在當地時間4日前出爐。

根據該州法律規定，若候選人在該州差距等於或小於0.5％，候選人可以在正式結果公布後兩個工作日內要求重新計票。據美聯社報道，川普的競選團隊已提出訴訟，要求暫停計票。

▲北卡選情。（圖／翻攝自ETtoday新聞雲）

北卡羅來納州（15張選舉人票）

根據《路透社》報導，目前北卡州開票進度已達95％，兩人差距不到2個百分點，川普以50.1％的得票率領先。該州允許統計在3日寄出、12日之前收到的郵寄選票；北卡州官員表示，最完整的開票結果要等到下周才會揭曉。

目前，這些未被統計的選票是否將改變北卡州的選情仍未可知，不過據選舉委員會的非官方結果顯示，川普在已計票的550萬張選票中領先約7.67萬張。

▲內華達選情。（圖／翻攝自ETtoday新聞雲）

內華達州（6張選舉人票）

目前內華達州已開出86％的選票，由拜登以49.3％微幅領先川普的48.7％，兩人差距僅0.6％。

由於所有選舉日的現場投票和截至2日寄達的郵寄選票都已清點完畢，只剩下選舉日當天收到的郵寄選票，因此副州務卿索利（Wayne Thorley）原本預計4日下午宣布進一步開票結果，但他稍晚向CBS頻道8 News Now證實無法達成，必須延遲到美西時間5日上午9時宣布。

共和黨在最後一刻突然要求內華達州最高法院改變拉斯維加斯地區選舉官員處理郵寄選票的方式遭到拒絕，不過最高法院同意，在未來幾週內，他們會聽取共和黨的法律質疑。

▲阿拉斯加選情。（圖／翻攝自ETtoday新聞雲）

阿拉斯加州（3張選舉人票）

屬於共和黨鐵票區的阿拉斯加州，目前僅開出47％的選票，川普以62.9％大幅領先拜登的33％。

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