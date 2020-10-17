徹底失望！福斯老董預測「睡喬」拜登成下任美國總統：川普是白癡

▲福斯新聞董事長梅鐸認為，是該考慮佈局「後川普時代」企業政策。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統大選距今（17）日已剩不到3周，然而美國現任總統、共和黨候選人川普在各項民調上皆敗給民主黨候選人拜登；而先前曾一向力挺川普的《福斯新聞》董事長梅鐸（Rupert Murdoch）近來卻傳出變心的消息，不但與川普在電話中大吵，甚至一致認為總統大選結果底定，「睡喬」拜登將取代川普的地位，必須儘早為「後川普時代」佈局企業政策。

根據美媒《每日野獸》（The Daily Beast）報導，梅鐸不滿川普處理新冠肺炎（COVID-19）的態度、甚至感到厭惡，認為川普最大的敵人就是不尊重專業的自己，「疫情爆發後，川普在因應疫情上始終沒有聽取專家們提出的建議，結果就是陷入一場永無休止盡頭的危機。」

該報導指出，梅鐸2018年時非常不滿川普政府的移民政策，大罵「白癡」。而事後梅鐸在回應《每日野獸》電子郵件時反駁，「除了我沒說過川普是白癡以外，其他的我無可奉告。」

另外，有消息指稱，原本與白宮長期互通熱線的梅鐸，近期卻幾乎停止與川普的通話。知情人士表示，先前川普曾在電話中，不斷向梅鐸批評，表示《福斯新聞》的民調數據與報導都是假的；對此，梅鐸早就厭倦川普無止盡的抱怨態度，不但曾經考慮支持彭博，甚至還打算支持民主黨另一位候選人。

據悉，先前《華爾街日報》與《國家廣播公司》所實施的民調中，拜登的支持率高達53%，而川普的支持率僅42%，遠遠落後11個百分點。

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