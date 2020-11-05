美正式退出《巴黎協定》　拜登推特嗆：77天內帶領美國重新加入

記者葉睿涵／綜合報導

美選開票正如火如荼地展開，而4日也是美國退出《巴黎氣候協定》（Paris Agreement）的生效日，成為第一個退出該協定的國家。拜登在台灣時間5日上午9點18分發文表示，他的政府將在77天內重新加入協定。

▲拜登表示，他的政府將在77天內帶領美國重回《巴黎氣候協定》。（圖／路透）

拜登9月曾在德拉瓦州的競選活動中表示，如果他在11月的選舉中獲勝，他將讓美國重回《巴黎氣候協定》，並為減少碳排放設定新標準。在川普政府讓美國退出《巴黎氣候協定》的決定生效後，拜登在推特上發文表示，「今天，川普政府正式退出了《巴黎氣候協定》。而恰好在77天內，拜登政府將重新加入。」

Today, the Trump Administration officially left the Paris Climate Agreement. And in exactly 77 days, a Biden Administration will rejoin it. https://t.co/L8UJimS6v2 — Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020

《巴黎氣候協定》是由聯合國195個成員國於2015年12月12日在2015年聯合國氣候峰會中通過的氣候協議。此協定取代京都議定書，期望能共同遏阻全球暖化趨勢。美國是目前全球第2大溫室氣體排放國。

儘管美選目前仍在計票中，但拜登暫時以264票大幅領先川普的214票，距離白宮只有一步之遙，若他接下來再贏得一州，那美國將有望重新回到《巴黎氣候協定》的聯盟中。

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