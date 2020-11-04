鬼滅之刃新角色出現！洪秀柱維基被惡搞　加入鬼殺隊　

▲洪秀柱維基被惡搞。（圖／翻攝臉書、維基百科）

記者黃巈禾／台北報導

日本漫畫家吾峠呼世晴作品《鬼滅之刃》深受民眾喜愛，近期推出動畫電影《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》，不僅在日本10天票房突破100億，刷新《神隱少女》紀錄，台灣也在短短3天就累積破億票房。不過，有網友發現，國民黨前主席洪秀柱多了一個身分「柱」。

《鬼滅之刃》的故事主角，除了有竈門炭治郎、竈門禰豆子、我妻善逸、嘴平伊之助等主要角色外，還有鬼殺隊9個柱，柱是鬼殺隊中最高等級，9個柱包括蛇柱、蟲柱、炎柱、岩柱、 風柱、霞柱、音柱、水柱、戀柱。

卓越的劍士使用的「呼吸法」分成十餘種流派，使用後身體能力大幅提升，所有的呼吸都是從日之呼吸演變而來，像水之呼吸、蛇之呼吸、花之呼吸、蟲之呼吸、炎之呼吸、戀之呼吸、炎之呼吸、風之呼吸、霞之呼吸、獸之呼吸、雷之呼吸、音之呼吸等。

隨著《鬼滅之刃》在台灣掀起熱潮，個子小、言詞犀利在政壇被封為「立院小辣椒」的洪秀柱，其維基百科也被網友惡搞，因為名字有「柱」，洪秀柱政黨一欄除了原本的國民黨外，還多了「鬼殺隊」，成為鬼殺隊一員，專業一欄則被網友惡搞寫上「秀之呼吸」；另外，她的哥哥「洪國柱」、妹妹「洪鳳柱」名字中也剛好有「柱」字。