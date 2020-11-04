呂秀蓮：拜登若失智由賀錦麗接任　台灣會面臨很大危機

▲民主黨副總統參選人賀錦麗。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃巈禾／台北報導

美國民主黨總統候選人拜登多次口誤與忘詞，遭共和黨候選人川普的陣營質疑失智。拜登在大選前1週接受NBC採訪，將副手賀錦麗的先生任德龍稱為賀錦麗的「妻子」。對於美國大選，前副總統呂秀蓮認為，若拜登當選後心智退化，由賀錦麗接任的話，台灣會面臨很大危機。

美國總統大選於美國時間3日登場，川普與拜登的選情激烈纏鬥。呂秀蓮4日接受政論節目《少康戰情室》專訪時表示，一開始的時候只有川普跟自己競選，喜歡川普的人跟討厭川普的人在選擇，拜登的角色一點都看不見，民主黨也覺得沒辦法跟川普挑戰，沒很積極，後來突然跑出一個賀錦麗，大家都看到拜登心智退化當中，如果拜登當選的話，根據憲法第25條，總統身體健康或心智狀態不適合再做下去的話，副總統就有機會去代理。

呂秀蓮指出，賀錦麗是完全沒經過檢驗的，只有加州的選民知道，美國其他地方不知道，約略知道跟中國關係非常密切，在唯一一場辯論，非常明顯是挺中的，若讓賀錦麗接任總統，她比較擔心的是後段半，拜登已經有醜聞，當選後前半段會開始戰戰兢兢，跟中國的關係保持距離等等，前兩年還好，如果公開談話開始很奇怪、出現失智，最後由副總統取代的話，台灣會面臨很大的危機。