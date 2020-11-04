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美將售台171億「死神」無人機　陸外交部再嗆制裁

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▲MQ-9死神(Reaper)無人機。（圖／U.S. Air Force）

▲MQ-9死神、收割者（Reaper）無人機。（圖／U.S. Air Force）

記者陳政錄／綜合報導

美國繼日前一周內兩度批准對台軍售後，擬再出受台灣4架MQ-9「死神」無人機，國防部也已經證實。中國大陸外交部發言人汪文斌4日重申，此舉「粗暴干涉中國內政，向台獨分裂勢力發出錯誤信號」，中方堅決反對，強調會根據形勢發展作出正當必要反應。

國防部(4)日表示，美國政府於美東時間11月3日，就「MQ-9B無人機」6億美元（約171億台幣）對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

國防部稱，美國繼前兩次對台軍售4項武器裝備之後，持續依「台灣關係法」及「六項保證」供售我所需之防禦性武器，增進聯合情監偵能力，強化我整體防衛戰力，確保台海區域的和平與穩定。對美方軍售決定，表示感謝。

對此，汪文斌4日主持中國大陸外交部例行記者會時，強調美國向台灣地區出售武器，嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報，特別是「八一七公報」的規定，「粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權和安全利益，向台獨分裂勢力發出錯誤信號，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。」

他說，中方對此堅決反對，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，立即撤銷有關對台軍售計劃，以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步損害。中方將根據形勢發展作出正當必要反應。

據了解，由於先前美國國務院批准對台軍售，中國大陸外交部曾於10月26日宣布，對參與對台軍售的洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、波音防務（Boeing Defense, Space & Security）、雷神（Raytheon Company）等美國企業，以及相關的個人和實體實施制裁。

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