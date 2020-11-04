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好奇尿道有多深？10歲男孩塞「70cm電線」藏體內3個月

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（圖／翻攝自看看新聞）

▲男童好奇之下，把電線塞進體內。（圖／翻攝自看看新聞）

文／CTWANT

大陸廣東東莞一名13歲男孩，近來排尿頻頻出現困難，不時就會尿急、尿痛，甚至還會有血尿的情況，他將此事告知父母後，立刻被送到醫院急診檢查，當下進行了X光斷層掃描，沒想到醫師竟然在男孩的膀胱中發現，一團長達70公分的線圈，這讓眾人全都看傻了眼，所幸已開刀順利取出異物。

 （圖／翻攝自看看新聞）

 根據《看看新聞》報導，原來男孩因為想知道「尿液從哪來」、「尿道有多深」，在好奇心驅使之下，他竟然將電線塞到體內。第三人民醫院泌尿外科主任史向民表示，從上頭附著的尿垢、石粉來看，電線應該已在體內3、4個月的時間，若是再拖得晚一點，勢必對尿道、膀胱造成損傷。

 （圖／翻攝自看看新聞）

 大陸心理專家胡慎之藉此呼籲，孩童約莫在5歲上下，開始會對身體產生大量的好奇，家長必須時刻關心小孩的狀況，更重要的是，爸媽應該要拋開性羞恥感，突破自己內心的障礙，去教導孩子正確的性觀念、解決兒女內心的性衝突，這麼一來才能讓他們更懂得如何保護自己。

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