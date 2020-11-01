消費154元！小氣男AA制「摸半天」只掏出54元　女友爆氣...網喊：分手吧

▲男友講好AA制，卻只付零頭。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

情侶相處時總免不了飯後「分帳」，許多人都會選擇公平的AA制，不過日前就有網友觀察到，竟有情侶AA制是男生只出「零頭」，不公平的行為讓女方忍無可忍爆氣。

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情侶相處難免會有金錢往來，尤其飯後分帳方式常常是熱門議題，許多伴侶會選擇「AA制」一人一半，以示公平，不過竟然有男生的「AA」是負責出零錢，讓女方氣瘋。

一名網友在臉書粉專「靠北女友my girl」發文，某次他剛好察覺一對情侶付錢方式，讓他傻眼。他指出當時情況是情侶倆人共消費了154元，但男生卻只出54塊的「零頭」，讓女方相當不滿表示「為什麼154總是我出一百你出零頭？」男方則回應「剛好我錢包都有啊！」

女方繼續質問「而且你拿錢速度都很慢、你故意要讓店員等」，男方則回嘴「妳要拿那麼快我有什麼辦法？」超小氣的回應讓網友都大傻眼「感情事我還是建議分手」、「連不到200元也要計較想必未來的路會走的很辛苦…」、「這位大哥的口袋應該蠻重的，因為都是銅板。」



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