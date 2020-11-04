台中惡狼整復師！伸指「極陰穴」摳挖女教師　落網囂嗆：她很臭

▲何姓整復師誆稱按摩「極陰穴」可治療脊椎宿疾，指侵女老師小芬（化名）。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台中出現惡狼整復師，幼教女師小芬（化名）因有脊椎側彎宿疾，找上一名何姓整復師推拿，何男竟誆稱按摩中醫學理根本就不存在的「極陰穴」，可治療脊椎問題，將手指伸入她的陰道摳挖，導致發炎、出血；小芬報警，何男矢口否認，所幸她留下錄音證據，證明何男是指侵慣犯，警方因此將他依妨害性自主、違反《醫師法》等罪名函送地檢署偵辦。

小芬（32歲、化名）日前在閨密李小姐的陪同下，向本刊投訴，她說，因為脊椎不舒服，在朋友介紹下，認識台中市一位幫人做整復治療的「何師兄」，由於他慈眉善目，又熱心投入宗教公益活動，所以完全信任，讓師兄以推拿穴位的方式治療脊椎，一開始也有舒緩筋骨的感覺，今年6月某天，何師兄說，如果要根治脊椎的毛病，必需從恥骨下方2公分處的極陰穴，用按摩穴位的方式進行治療，為了健康，小芬在他勸誘之下脫了褲子，讓何男做「深入治療」。

可是，治療過程相當不舒服，因為何竟把手指伸進她的陰道，而且摳挖得很用力，導致小芬陰道出血、發炎，當時她還沒意識到被性侵，只想上門索討醫藥費，而何妻一聽說丈夫私下對女患者表示：「只有我太太不在才能作」，氣得大罵老公，但她還是力挺枕邊人，堅稱何男此治療方式雖然爭議，卻治好數位女患者，她們都非常感激，可見，何男以「極陰穴」治療誑騙女患者不止一次。

▲何姓整復師慈眉善目，還是知名宗教團體的義工。圖中女子非被害人。

最後，小芬在閨密李小姐陪同之下，向轄區台中市警二分局報案。警方傳訊何男，他大刺刺坦承推拿極陰穴，但否認猥褻，堅稱僅隔著褲子推拿，他還不屑的說，小芬身體很臭，才不想讓這女人脫衣服咧！最後，由於小芬指證歷歷，且檢具驗傷單以及證實何男是慣犯的錄音帶，警方認為他涉嫌犯罪事證明確，10月初已經將他函送台中地檢署偵辦。

資深中醫師薛銘文強調：「治療脊椎疾病，講什麼穴道按摩，就是在騙人」且中醫根本沒有「極陰穴」，誆稱按不存在的穴位可治療脊椎宿疾，說穿了就是鬼扯！中國醫藥大學中醫學院院長孫茂峰則指出，只有醫師才能進行治療，坊間所謂的筋絡推拿、整復，充其量只能達到以舒緩身心為目的的調理，並非治療。

至於何男對小芬宣稱，按摩極陰穴可治療脊椎宿疾，孫茂峰斥道：「亂來！講這句話就已經觸犯《醫師法》及《醫療法》，是密醫行為」。

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