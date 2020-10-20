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退休馬雲資產年增5000億　蟬聯胡潤百富榜榜首

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▲▼ 馬雲,阿里巴巴,馬雲朋克裝 。（圖／視覺中國）

▲馬雲2019年卸下集團董事局主席職位時，於當晚的阿里巴巴20週年年會穿上鉚釘龐克裝、梳起髒辮，還戴上大黑墨鏡，在台上高唱《怒放的生命》。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／綜合報導

大陸胡潤研究院20日發布《2020胡潤百富榜》，其中，甫於2019年9月卸任阿里巴巴集團董事局主席、今年9月退出董事會成員名單的馬雲，仍然在轉職「鄉村教師」後，用一年增長1250億元（人民幣，下同，約合新台幣5355億元）財富的速度，以總額4000億元、56歲之齡，第四次成為大陸首富。

根據榜單，大陸富豪第二名為騰訊CEO馬化騰，現年49歲的他拜疫情期間，手遊等市場帶動股價上揚所賜，一年內財富增長1300億元，達3900億元；另第三名則是66歲的農夫山泉創始人鐘睒睒，則因9月8日公司以「水中茅台」之姿，於港股上市表現亮眼，財富達到3650億元，初登榜就擠入前三，成為大黑馬。

▲▼馬化騰在第五屆世界互聯網大會上，發表主旨演講，稱要認真考慮開發VR版本微信。（圖／記者陳政錄攝）

▲馬化騰在演講中，表示要認真考慮開發VR版本微信。（圖／記者陳政錄攝）

今年是胡潤研究院第22年發布百富榜，統計顯示，今年上榜的大陸企業家總財富比去年增加了近10兆元，相當於增加了半個英國一年的GDP，比之前五年增加的總和還要多；百億級企業家人數比去年增加近200人，達到620位。

另以地區來看，大陸深圳經濟特區成立40週年之際，深圳成為今年上榜企業家增加最多的城市，而蘇州今年超越香港，排名第六。北京、深圳、上海、杭州和廣州保持前五。前六大城市上榜人數總和占全榜單一半。

排名變動上，拼多多創始人黃崢財富增長63%至2200億元，排名第8，但胡潤研究院稱，若他未將自己近千億價值財富用於慈善、股權激勵，今年排名應會是第4；另29歲的喜茶創辦人聶雲宸，以45億元財富首次上榜，成為榜單上唯一一位「90後」企業家。

另美團王興財富增長3倍多至1700億，排名上升52位至第13；京東的劉強東財富增長1倍多至1600億；快遞公司順豐的王衛財富增長1倍多，至2400億，整個順豐公司今年共有9人上榜。

行業類別來看，大健康產業成為上榜數量第二大行業，重慶智飛生物的蔣仁生家族財富增長1.6倍至1350億，房地產人數則下降，上榜人數占比從去年的14.8%下降到10.6%，排名靠錢的仍是恒大許家印、碧桂園的楊惠妍家族，分別以2350億元、2250億元財富位居胡潤百富榜單前十；傳統行業方面，河南「養豬大王」牧原的秦英林錢瑛夫婦財富增長1倍至2000億，首次進入前十；在美國制裁的背景下，華為任正非財富縮水10%至190億。

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