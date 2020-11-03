旅遊界奧斯卡獎出爐　汶萊皇家航空獲2020年「亞洲最佳機組人員」

▲汶萊皇家航空獲2020年世界旅遊大賞「亞洲最佳機組人員」。（圖／汶萊皇家航空提供）

記者賴文萱／台北報導

世界旅遊獎（World Travel Awards）素有旅遊界的奧斯卡獎之稱，汶萊皇家航空這次獲頒2020年「亞洲最佳機組人員」大獎，除再次感謝旅客的支持，也對機組人員傑出的表現感到無比驕傲。

汶萊皇家航空得到世界旅遊獎的肯定，獲得2020年「亞洲最佳機組人員」大獎。汶萊皇家航空表示，於2018年12月3日重返台灣市場，為推動台灣與汶萊之間的旅遊市場不遺餘力，本次獲頒大獎，除了向所有台灣旅客的支持表達感謝之外，對於機組人員的傑出表現感到無比的驕傲。

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▲汶萊皇家航空2018年12月3日重返台灣市場。（圖／汶萊航空提供）

汶萊皇家航空機隊目前擁有14架客機提供載客服務，包含5架波音787-8夢幻客機、7架空中巴士A320neo客機，以及2架空中巴士A320 CEO客機，汶萊皇家航空是目前全球機隊機齡最年經的航空公司之一，平均機齡為2年。

2018年汶萊皇家航空由APEX航空評鑑評選為4星級航空公司，以及獲得貓途鷹TripAdvisor評選為亞洲區最佳經濟艙及區域優質航空公司，近期更由Skytrax評鑑，全球百大航空排名由原本第78名躍昇至66名。

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