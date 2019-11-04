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衝汶萊機票含稅6千4！旅展推「機加酒」　多+1元有機場來回接送

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▲▼汶萊。（圖／汶萊皇家航空提供）

▲飛汶萊旅遊，機票來回含稅6,399元起。（圖／汶萊皇家航空提供）

記者賴文萱／台北報導

今年台北國際旅展（ITF旅展）將於11月8日展開，汶萊皇家航空推出汶萊機票來回含稅6,399元起，攤位也有限定「機+酒」超值行程，加價1元再享汶萊機場到市區來回接送。

這波促銷自2019年11月7日~11月14日止，航點包含台北直飛汶萊及延伸之婆羅洲、馬來西亞、印尼、英國倫敦、澳洲墨爾本及布里斯本、杜拜等熱門景點。促銷優惠旅遊日期從今年11月7日一路適用到2020年6月30日止。

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▲▼汶萊航空。（圖／汶萊航空提供）

▲汶萊航空在ITF旅展推出機票、套裝優惠，現場成交還有成交禮、加碼折扣。（圖／汶萊航空提供）

汶萊皇家航空機票優惠

銷售日期：2019年11月7日至2019年11月14日止
出發日期：2019年11月7日至2020年06月30日止

●台北–古晉／山打根／民都魯／斗湖／詩巫：6,299元起
●台北–汶萊：6,399元起
●台北–亞庇：6,399元起
●台北–泗水：6,799元起
●台北–峇里島／雅加達：6,999元起
●台北–倫敦：18,299元起
●台北–墨爾本：10,999元起
●台北–布里斯本：10,799元起
●台北–杜拜：13,299元起

旅展現場也推「機+酒」超值行程，2人同行1人價格含稅只要台幣7,599元，加價1元再享汶萊機場到市區來回接送。現場成交立即獲得成交禮、加碼折扣及機票抽獎券等三重好禮。

汶萊皇家航空機隊目前擁有14架客機提供載客服務，包含5架波音787-8夢幻客機、7架空中巴士A320neo客機，以及2架空中巴士A320 CEO客機，平均機齡為2年，是目前全球機隊機齡最年經的航空公司之一。

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