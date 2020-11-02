　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小吃店勾引老闆娘！運將上門嗆綠帽夫：你沒有用啦　遭勒斃塞鐵桶

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲彰化大村桶屍案。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化大村桶屍案，死者勾引小吃店老闆娘遭勒斃。（圖／記者唐詠絮攝）

記者柯振中／綜合報導

彰化53歲的賴姓道士早前騎車去清水溝，剛好發現一旁有鐵桶，伸手想要拿來裝垃圾，沒想到桶子裡竟掉出穿著牛仔褲的白骨，意外幫助偵破16年前的情殺案。對此，嫌犯的前小姨子出面說明，當時小王被捉姦在床，還不斷嘲笑綠帽夫，最終才導致悲劇。

賴姓道士5月期間拜完土地公，騎機車去清理附近的水溝，發現附近有個鐵桶，想要拿來裝廢棄物，沒想到桶子一碰就倒，接著有大量的白骨掉出來，嚇得他趕緊報警。

賴姓道士出面抱怨，發現鐵桶後，他四處求神拜佛，也曾向村內的土地公、白沙屯媽祖祈求，希望能趕快找到兇手，但從那之後運氣愈來愈差，道士工作走下坡，半年來沒有遇過一件好事，就連機車也壞了，只能騎腳踏車代步，希望警方或家屬能按照習俗，包個紅包給他去霉運。

▼賴姓道士到排水溝清垃圾，意外發現白骨。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化大村桶屍案。（圖／記者唐詠絮攝）

檢警起初還將賴姓道士當成嫌犯，隨著進一步偵辦，才發現兇手是另外一名賴姓男子，立刻將賴嫌逮捕，後續依照殺人罪嫌起訴。

對此，當事家庭出面還原狀況，賴男與洪姓妻子同住，妻子開了一家小吃店，當時李姓被害人擔任醫院的白牌車司機，曾到小吃店光顧，沒想到因此與洪姓妻子勾搭上。

賴男當時捉姦在床，發現李姓被害人與妻子有染，竟然還被李姓被害人恥笑，而且每見一次就笑一次。賴男後來在路上碰到李男，拿石頭猛砸對方頭部，等到對方昏倒，再拖到貨車上，載到附近的國小勒斃。賴男害怕事情被發現，拿了大鐵桶，將李男的屍體塞入，棄置在灌溉溝渠的道路，時間一過就是16年，沒想到竟然因為道士清理水溝，讓案件有重大進展。

▼彰化大村桶屍案，白骨藏鐵桶16年，意外揭開多年前的家庭糾紛。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化大村桶屍案。（圖／記者唐詠絮攝）

賴嫌的前小姨子也出面緩頰，姊夫人很實在、很老實，當時對方都跑到家裡來吵架、嘲笑了，「站在男人的立場，你能接受嗎」，姊夫當天一定是喝了酒，才會那麼衝動。

賴嫌的丈母娘也不斷求情，女婿是老實、顧家的好爸爸，當時女兒給女婿戴了綠帽，死者還不斷挑釁，罵女婿「沒有用」，2人離婚後，女婿依然在小吃店幫忙送貨，沒想到還是被趕了出去，進而演變出悲劇。

►雙11狂歡購物節！「理膚寶水B5全面修護霜」限時下殺788元！

 

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
六月5歲兒過敏「爆棄養3隻貓」　網怒開砲：最壞身教
快訊／北市38歲警沒來上班　驚見倒臥家中猝死
勞保付一輩子可能一場空　3種人領不到老年給付退休金
快訊／接種流感疫苗後　又增1例死亡
案發現場／劫獄6囚飲彈排「詭異梅花」　生前打給他：我死了家裡
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

竹聯、通化街幫聯手放高利貸　台南擔仔麵女婿周文保遭押走3天

快訊／桃園大溪民宅大火！1男子命喪火窟　弟弟外出聞死訊嚇壞

快訊／嘉義民宅竄火光！1男「吸入大量濃煙」無生命跡象　送醫搶救

國道5車追撞…1女「身體斷兩截」卡車底當場慘死！轎車壓成鐵餅

快訊／北市38歲警員陳屍家中客廳！上班未出勤被發現已猝死

高一妹被繼父問「破處了沒」！她嚇哭鎖房...親媽回「是關心」網全怒了

大同董座換人後…投保中心續咬林郭文艷解任董事　律團要找出陸資

11歲時遭拋棄連撲滿也被拿走　她20年後成律師「控父遺棄」

林口交流道科技執法抓違規1天812件　不遵守標誌標線佔最大宗

萬華民宅竄濃煙...他拿打火機燒衣！倒楣鄰居送醫命危

女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭

網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

天母大媽人肉佔位指遠方：車到了　秒遭diss惱羞辱罵「垃圾去Ｘ！」

劉在錫自曝「19歲初吻」！全場超質疑　車太鉉猛攻：20多歲是他最醜的時候ＸＤ

《動力火車》花蓮飆唱《永遠不回頭》喊：很累！！　新歌首唱《忠孝東路走九遍》第二集

道士開鐵桶驚見「沉冤16年白骨 」他嘆上香也不敵怨氣：已衰半年

馬來西亞女大生擲筊1次就允杯！　父母行兇座車旁招魂：我們回家

竹聯、通化街幫聯手放高利貸　台南擔仔麵女婿周文保遭押走3天

快訊／桃園大溪民宅大火！1男子命喪火窟　弟弟外出聞死訊嚇壞

快訊／嘉義民宅竄火光！1男「吸入大量濃煙」無生命跡象　送醫搶救

國道5車追撞…1女「身體斷兩截」卡車底當場慘死！轎車壓成鐵餅

快訊／北市38歲警員陳屍家中客廳！上班未出勤被發現已猝死

高一妹被繼父問「破處了沒」！她嚇哭鎖房...親媽回「是關心」網全怒了

大同董座換人後…投保中心續咬林郭文艷解任董事　律團要找出陸資

11歲時遭拋棄連撲滿也被拿走　她20年後成律師「控父遺棄」

林口交流道科技執法抓違規1天812件　不遵守標誌標線佔最大宗

萬華民宅竄濃煙...他拿打火機燒衣！倒楣鄰居送醫命危

新娘逼送入厝禮「免包禮金」…藏暗黑套路！她火噴6600元：臭婊子

4壽險11月再降保單宣告利率！　新台幣僅富邦人壽、新光人壽「保2」

竹市首創「台灣豬標章諮詢窗口」　助商家申辦台灣豬標章

骨鬆醫療照護網出擊　台大雲林分院深入長照機構追蹤治療

桃竹苗農民明北上抗議停灌　陳吉仲預計2週內宣布「調適策略」

「a5a5aa555oo～1a1aa555oo～」什麼歌？　唸出來萬人秒懂：這句真的有聲音

「撐紅傘」側坐機車！一陣大風吹…洋裝女慘遭甩飛「後腦砸地」亡

被控「肚裡孩子是公公的」　懷孕人妻鐵棍爆頭婆婆再焚屍！

三星官網洩密！　準備再推新機「Galaxy Note 20 FE」

竹聯、通化街幫聯手放高利貸　台南擔仔麵女婿周文保遭押走3天

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

社會熱門新聞

快訊／梁育誌父母道歉：以命償命

開車門害女騎士遭輾斃　賓士大媽：沒錢賠

即／成大電機博士生自殺身亡　才當房仲幾天

勒殺女大生嫌家世曝！5度偷女內褲　父湊29萬換兒自由身

「你爸都沒辦法阻止你丟雞蛋」　律師下句話獲讚一針見血

即／撞倒鐵桶竟掉出一堆人骨！老公怒殺小王

成魔之路曝！連線上遊戲都沒成就　三度埋伏勒殺女大生

即／逼討澎恰恰巨債藏鏡人抓到了！

驚悚畫面曝！新莊28歲男5樓墜下「砸中經過女騎士」命危

白骨桶屍案情逆轉？死者父親：兒子不是小王

快訊／國3新竹寶山段5車追撞！車流回堵4km

女大生今火化！同學穿學士服淚別：我們陪你畢業

即／北市萬華民宅火警　民眾受困搶救中

小吃店勾引老闆娘！運將嗆綠帽夫遭勒斃

更多熱門

相關新聞

道士向桶師家屬討紅包　廖大乙：我包！

道士向桶師家屬討紅包　廖大乙：我包！

彰化大村桶屍案，5月間被1名從事師公的賴姓道士發現，至今半年來，賴道士認為運途不順，都是被這名亡者牽連，希望受害家屬能包紅包給他招來好運氣，但此番話被民俗專家廖大乙打槍，當個道士怎麼會怕亡靈，認為他有心魔，更霸氣喊，看他要紅包要多少「我包給你」。

遭勒殺裝桶16年　道士才要碰鐵桶就倒下

遭勒殺裝桶16年　道士才要碰鐵桶就倒下

上香燒紙錢不敵16年冤氣　道士哀嘆：已經衰半年

上香燒紙錢不敵16年冤氣　道士哀嘆：已經衰半年

雲林男殺母燒剩白骨！1月後遭毆3hrs亡…姊冷眼包庇

雲林男殺母燒剩白骨！1月後遭毆3hrs亡…姊冷眼包庇

員林販賣機隱藏版15元飲料！解答公開

員林販賣機隱藏版15元飲料！解答公開

關鍵字：

彰化桶屍白骨勒斃

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／梁育誌父母道歉：以命償命

快訊／罔腰道歉了！「希望民宿老闆能原諒我們」148字謝罪

開車門害女騎士遭輾斃　賓士大媽：沒錢賠

即／成大電機博士生自殺身亡　才當房仲幾天

被爆破壞民宿！罔腰「誰包棟喝酒不嗨？」怒嗆老闆

罔腰被控醉毀民宿…前男友出面幫道歉：我會賠償

勒殺女大生嫌家世曝！5度偷女內褲　父湊29萬換兒自由身

地上發票能撿嗎？　嚴重後果曝光

台南妹「斷頭女鬼要糖」紅到國外！

聚會追憶小鬼　阿喜當街失控狂吐

電梯壞了！15樓住戶大戰外送員　神對話網笑翻

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

惡意破壞綠島民宿　女網紅身分遭起底

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

醫院拒開死亡證明！　男大生遺體「殯儀館躺17年」

更多

最夯影音

更多
女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭

女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭
網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面