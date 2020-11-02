小吃店勾引老闆娘！運將上門嗆綠帽夫：你沒有用啦　遭勒斃塞鐵桶

▲彰化大村桶屍案，死者勾引小吃店老闆娘遭勒斃。（圖／記者唐詠絮攝）



記者柯振中／綜合報導

彰化53歲的賴姓道士早前騎車去清水溝，剛好發現一旁有鐵桶，伸手想要拿來裝垃圾，沒想到桶子裡竟掉出穿著牛仔褲的白骨，意外幫助偵破16年前的情殺案。對此，嫌犯的前小姨子出面說明，當時小王被捉姦在床，還不斷嘲笑綠帽夫，最終才導致悲劇。

賴姓道士5月期間拜完土地公，騎機車去清理附近的水溝，發現附近有個鐵桶，想要拿來裝廢棄物，沒想到桶子一碰就倒，接著有大量的白骨掉出來，嚇得他趕緊報警。

賴姓道士出面抱怨，發現鐵桶後，他四處求神拜佛，也曾向村內的土地公、白沙屯媽祖祈求，希望能趕快找到兇手，但從那之後運氣愈來愈差，道士工作走下坡，半年來沒有遇過一件好事，就連機車也壞了，只能騎腳踏車代步，希望警方或家屬能按照習俗，包個紅包給他去霉運。

▼賴姓道士到排水溝清垃圾，意外發現白骨。（圖／記者唐詠絮攝）



檢警起初還將賴姓道士當成嫌犯，隨著進一步偵辦，才發現兇手是另外一名賴姓男子，立刻將賴嫌逮捕，後續依照殺人罪嫌起訴。

對此，當事家庭出面還原狀況，賴男與洪姓妻子同住，妻子開了一家小吃店，當時李姓被害人擔任醫院的白牌車司機，曾到小吃店光顧，沒想到因此與洪姓妻子勾搭上。

賴男當時捉姦在床，發現李姓被害人與妻子有染，竟然還被李姓被害人恥笑，而且每見一次就笑一次。賴男後來在路上碰到李男，拿石頭猛砸對方頭部，等到對方昏倒，再拖到貨車上，載到附近的國小勒斃。賴男害怕事情被發現，拿了大鐵桶，將李男的屍體塞入，棄置在灌溉溝渠的道路，時間一過就是16年，沒想到竟然因為道士清理水溝，讓案件有重大進展。

▼彰化大村桶屍案，白骨藏鐵桶16年，意外揭開多年前的家庭糾紛。（圖／記者唐詠絮攝）



賴嫌的前小姨子也出面緩頰，姊夫人很實在、很老實，當時對方都跑到家裡來吵架、嘲笑了，「站在男人的立場，你能接受嗎」，姊夫當天一定是喝了酒，才會那麼衝動。

賴嫌的丈母娘也不斷求情，女婿是老實、顧家的好爸爸，當時女兒給女婿戴了綠帽，死者還不斷挑釁，罵女婿「沒有用」，2人離婚後，女婿依然在小吃店幫忙送貨，沒想到還是被趕了出去，進而演變出悲劇。

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