獨／白骨桶屍案大逆轉？死者爸揭「兒子不是小王」：兇手該處死

記者柯振中、唐詠絮／彰化報導

彰化16年前發生凶殺案，李姓男子遭到勒斃塞鐵桶，屍骨16年後才被外界發現。事件發生後，有消息指出，李男是介入人家婚姻，還不斷出言挑釁，才慘遭殺害。對此，李男的家屬則出面澄清，兒子根本沒有介入人家婚姻，懷疑是對方設局陷害，現在的說法都是為了脫罪。

▲白骨桶屍案逆轉？家屬出面喊冤。（圖／記者唐詠絮攝）



53歲的賴姓道士5月期間騎車去清理水溝，發現附近有鐵桶，意外從裡面找到一具白骨，嚇得他趕緊報案。檢警經過調查，原來是16年前的情殺案，當時賴姓男子與洪姓女子結婚，結果婚姻中遇到第三者，賴男才會犯下兇案，目前賴姓嫌犯已被逮捕。

賴姓嫌犯前妻的家人指出，當時是因為姊姊與李姓被害人有染，李姓被害人還登門嗆聲，嗆姊夫「沒有用」，姊夫太過衝動，才會釀下大錯。

▼李男遭到殺害，家屬出面說話，希望兇手能被判死，圖為李男當時的照片。（圖／記者唐詠絮攝）



不過，李姓死者的家屬告訴《ETtoday新聞雲》的記者，事件發生的時候，兒子早就結婚了，當時是洪女跑到他們家中，威脅其他家屬，若李男始亂終棄，就會對家人不利。

李姓死者的家屬說，洪女民國91年的時候就與丈夫離婚，兒子與洪女相識的時間則是民國93年，中間差了2年，對方也已經結束婚姻，何來的「小王」之說？

死者家屬認為，雖然賴嫌寫了2封信，懺悔犯下的罪過，但這些一定是律師教的，而且2封信的筆跡完全不同，希望司法能夠還給他們公道，「一命還一命」。

死者家屬痛批，若真的感到後悔，為何犯下案件之後，不要跑去自首，一定要等到警方找上門了，才打算寫悔過書，根本一點誠意都沒有。

李男的爸爸說，兒子很乖，也很孝順，賺到錢都會拿回家，不曾在外面過夜，不曉得為什麼會被說成是小王，更何況他們還是受害者家屬，不懂外界為何要這樣說兒子。

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▼李男的家屬拿出賴嫌寫的悔過信，痛批「一點誠意都沒有」。（圖／記者唐詠絮攝）

