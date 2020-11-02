老夫妻補拍婚紗卻遇拋錨　警及時助圓夢...暖心照「左右護法」超讚

▲桃園市92歲姚姓老翁1日與崔姓妻子想拍攝人生首次婚紗，卻碰上車子拋錨卡在半路，平鎮警分局員警主動協助，讓老夫妻開心圓夢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一對結縭逾30年老夫老妻，1日精心裝扮要外出拍攝生平首次婚紗照，但半途卻遇上車子拋錨，老夫老妻在半途急得如熱鍋上螞蟻，所幸平鎮警分局龍岡派出所員警發現後立即主動協助，及時將這對老夫妻送至會場圓夢，甚至還與員警合影留下兩人首張婚紗照。

平鎮警分局龍岡派出所所長鄭榮捷指出，家住八德區的92歲姚姓老翁，年輕時與國民政府播遷來台，一個人在桃園八德區居住，30年前遇到來自同鄉的崔姓婦人，兩人一見如故結為夫妻，但當時經濟拮据，僅能至戶政事務所辦理結婚登記，沒能穿上婚紗與西裝，拍攝婚紗照圓夢，心中一直有遺憾。

▲桃園市92歲姚姓老翁1日與崔姓妻子想拍攝人生首次婚紗，卻碰上車子拋錨卡在半路，平鎮警分局員警主動協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

日前有民間團體在平鎮區東社里活動中心舉辦年長者拍攝婚紗活動，崔婦特別開車載著行動不便的姚翁前來，夫妻倆準備一圓年輕時未能拍攝婚紗夢想，但車輛行駛至平鎮區龍南路段，卻發現水箱破裂在半途拋錨，眼看拍攝婚紗時間將到，老夫妻難過得不知所措，龍岡派出所巡邏員警經過察覺，立即上前關心詢問，崔姓婦人說明原委後，員警立即捲起袖子幫忙。

▲桃園市92歲姚姓老翁1日與崔姓妻子想拍攝人生首次婚紗，卻發生車子拋錨，平鎮警方員警主動協助老翁上警車趕赴會場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

巡佐楊恩貴與警員鄭人豪為避免拋錨車輛阻礙交通，先將老夫妻車輛推回派出所，並請保養廠協助修理故障水箱，再由警員陳碧娟駕駛警用巡邏車，將老夫妻載送至東社里活動會場，老夫妻換上美美的婚紗與西裝後，還與員警一同合影留念，拍下人生首張美美的婚紗照，這對老夫妻感謝員警幫他們圓夢，完成人生最重要的一個階段，兩人直說，此生已了無遺憾。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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