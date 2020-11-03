搭區間找座位！大媽刷睫毛「擋到光了」　怒開戰：穿短褲拉低素質

▲她被罵，穿短褲拉低素質。（圖／翻攝自爆怨2公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友今搭區間車找座位時，突然有位大媽氣譙，因為她擋到光，害她妝化歪掉，傻眼的她忍不住回嘴，瞬間開啟口水戰，對方越講越氣，甚至罵喊「妳這種人把我們台灣人的素質都拉低了。」

女網友在「爆怨2公社」氣憤發文，當時大媽在座位上刷睫毛膏，而找位子的她不過是短暫路過，就被對方指責，擋到光線害她化歪了；聞言，覺得莫名其妙的她立刻回嘴，「那可以不要在車上化。」

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一席話點燃戰火，就這樣兩人你一言我一語，互不相讓，後來婦人更氣罵，「妳看看妳穿這什麼短褲？不像樣，就是有妳這種人才把我們台灣人的素質都拉低了，妳整個就是沒救。」

▲原po被譙的莫名其妙，傻眼回嘴。（圖／翻攝自爆怨2公社）

後來她不願再做回覆，冷冷地看了對方一眼，心想「這年紀更年期吧？不吵了，我要補眠了，一大清早什麼事都沒做要被X，妳一個人佔兩個位置，素質好高好棒棒哦！」

對此，網友們紛紛回應，「要是我就不坐了，在她面前走來走去」、「好靠北喔！愛牽拖的大媽...誇張」、「火車很晃，坐在裡面化妝本來就風險高XDDD」、「她已經放棄治療了，就不要跟她一般見識，以免降低妳的素質」、「阿姨回家洗洗睡啦」。