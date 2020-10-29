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男友出軌52歲大媽！「認識隔天就上床」鹹濕對話曝　她崩潰PO圖公審

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▲▼31歲女子指控，男友出軌52歲大媽。（圖／翻攝自華商網）

▲31歲女子指控，男友出軌52歲大媽。（圖／翻攝自華商網）

記者鄭思楠／綜合報導

「34歲男子在婚姻存續期間內，對52歲阿姨恩愛有加；52歲阿姨在明知道對方有婚約的情況下，和34歲男子打情罵俏……，」這是河南省濮陽市一名王姓女子的公開舉報信。她崩潰指控，34歲的「老公」與一名52歲的女公務員雙宿雙飛。對此，被舉報者喬姓女公務員回酸，「輸給我這個老女人是他們自身有問題。」

據《華商網》報導，31歲王姓女子與丁姓男子在一起3年多，已育有1子，但並未登記結婚。沒想到，因為一名52歲女子的介入，二人關係破裂。

王女表示，自己實名舉報濮陽市某局工作人員喬女，生活作風不正，在明知道對方有家庭、妻子正在哺乳期、孩子剛剛1歲多的情況下，介入對方家庭。

她憤怒表示，「52歲的人了跟我老公維持不正當男女關係，並且造成婚姻破裂，離婚收場。」王女表示，「老公」和喬女5月下旬經朋友介紹認識。她通過翻看「老公」的手機，發現倆人是5月25日添加的微信。

▲▼31歲女子指控，男友出軌52歲大媽。（圖／翻攝自華商網）

▲喬女生活照。（圖／翻攝自華商網）

王女在發現不對勁後，找了私家偵探，發現兩人偷情時間線。認識的第二天，也就是5月26日晚上，兩人就發生關係；5月31日（丁男28日去上海出差，本來定於6月1日回來，但因為喬女發微信說想念提前回來）沒回家直接和喬女在一起一晚上；6月6日，在一起一晚上；6月14日，在一起共度良宵後，喬女直接把自己家裡的鑰匙和車備用鑰匙給丁男……。

直到8月8日，丁男與王女簽訂離婚協議。協議書顯示， 王女與丁男經人介紹認識，2019年1月4日舉行結婚典禮，開始以夫妻名義同居生活，雙方沒有進行婚姻登記，於2019年6月20日生育1子。

10天後，丁男就和喬女登記結婚。對此，喬女回應， 8月18日登記結婚的時候，他的婚姻狀況是單身，自己也是單身，「這個年齡段的人，每個人都有自己的過往，他的過去我認為他自己有能力去解決他自己的事情，自己和他結婚看的是現在和將來。」

▲▼31歲女子指控，男友出軌52歲大媽。（圖／翻攝自華商網）

▲曖昧聊天記錄。（圖／翻攝自華商網）

她進一步指出，「王女9月6日先在朋友圈裡也發了一些內容，這次又在一個自媒體上發文，我覺得其中有些字眼不妥，如果影響面擴大的話會考慮起訴。」

喬女強調，「自己不是什麼領導，只是濮陽市某局的普通工作人員。」她說，作為女性，自己也是非常理解王女；她為了愛付出了，感情上接受不了，「我覺得一個成熟的人應該正確對待這一切，他們在一起3年多，孩子也1歲多了，但是還沒有領結婚證，這正常嗎？一定是彼此之間存在什麼情況，即使沒有我，也可能有他人。」

喬女認為，「王女31歲，是個年輕漂亮、心地善良的女孩子，如果沒有出現什麼問題，不會帶著自己1歲多的兒子輸給我這個老女人，應該是他們自身出現了問題。」

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