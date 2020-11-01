最美區間車「試車小組」名單被控排擠第一線　台鐵還原成員組成

▲台鐵最美區間車EMU900試車小組名單，引發基層不滿。（圖／台鐵局提供）

記者賴文萱／台北報導

號稱「最美區間車」的EMU900型通勤電聯車10月底抵台亮相，台鐵預計完成檢測後，明年農曆年前投入服務。不過，今（1）日有基層投訴，公開徵選成立的試車小組名單，排擠第一線司機員，約半都是主管。對此，台鐵還原名單組成，澄清成員除要負責試車外，還需擬定試車計畫，協助修正SOP等，故需由駕駛督導幹部與司機員共同完成。

台鐵EMU900型電聯車39人試車小組名單出爐，但卻引發爭議。今有台鐵基層向媒體投訴，小組名單半數都是主管，實際在跑車的司機員僅19人，質疑排擠第一線人員熟悉新車機會。

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▲EMU900型「最美區間車」，預計完成檢測後，明年農曆年前投入服務。（圖／台鐵局提供）

事實上，台鐵局新購車輛投入營運前，需依合約規範執行各項測試驗收程序，為避免因試車成員不一延宕測試進度，遂經公開徵選成立試車小組，由專人負責試車工作。

台鐵解釋，經查試車小組共39人，其中司機員（機車長）計23人，約佔小組成員6成，前述人員均為通過遴選的優秀駕駛，日後並將做為900型種子教導人員。

針對名單被控訴排擠第一線跑車司機員，台鐵表示，因試車小組除擔任900型試車期間駕駛工作外，並需負責擬定試車計畫、量測列車性能數據、協助修正車輛性能參數、製作教育訓練資料及標準作業程序等，故需由駕駛督導幹部與司機員（機車長）共同完成。

台鐵也強調，將於900型正式營運前，完成司機員相關教育訓練，以確保行車安全。

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