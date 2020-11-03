譚德塞「接觸染疫者」引疑慮　官員證實：WHO內部出現病例

▲WHO秘書長譚德塞自行隔離在家工作。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾2日專電

世界衛生組織秘書長譚德塞因接觸確診者而隔離，他今天透過視訊參與記者會，媒體詢問接觸對象是否為世衛員工、總部是否有疫情，世衛官員對此強調，總部未出現疫情傳播。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）11月1日表示因接觸到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢呈陽性反應者而在家自行隔離，但他強調自己沒有任何症狀，並說人人遵守衛生規範極為重要。

今天世衛組織（WHO）在日內瓦總部舉行線上記者會，譚德塞因在家隔離而以視訊方式參與，依舊強調身體很好，沒出現症狀。

記者會上有媒體對譚德塞接觸確診者一事提問，包括請譚德塞說明所接觸的確診者是否為世衛內部員工？若是如此，那麼世衛內部是否在群聚傳播？另請他評論是否會影響世衛總部的運作？要對員工進行檢測，甚至可能關閉總部？

此外媒體也詢問譚德塞是否已接受檢測？或者是否還在觀察症狀變化？

譚德塞對這些問題並未回答，世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Michael Ryan）則表示，過去世衛內部有一些病例，但大多數病例都是在社區感染，世衛內部有很積極預防措施，鼓勵員工在家辦公，進大樓要量體溫、有很多的洗手設施、員工在會議室內戴口罩，員工都非常警覺，世衛已經採取適當的預防措施。

至於譚德塞是否有檢測？萊恩說目前的流程是與確診接觸者就要隔離一段時間，並不要求現在就去測試，而是居家自我隔離，這是譚德塞目前正在做的事。至於測試要取決於症狀，他可能會在未來幾天接受測試，譚德塞自己會監測情況，必要時會去檢測。

而另一位在記者會現場的世衛流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示，世衛與其它機構一樣，除確保員工健康以及確保工作不間斷，世衛的員工與大家一樣也要帶小孩看病以及去購物，因此都有遵循預防措施；強調世衛總部沒有疫情傳播，大樓沒有群聚感染。

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