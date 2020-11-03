靈車經過撒買路錢！大媽自製「吸幣神器」衝路口狂撿　每日收入曝光

▲只要靈車一經過，大批老人就爭相撿拾硬幣。（圖／CTWANT提供，下同）

文／CTWANT

中國傳統喪禮習俗中，死者出殯時凡經過城門、橋頭、廟前、路口都要撒紙錢，目的是希望往生者能順利前往西方極樂世界，也就是俗稱的「買路錢」。大陸河南近日就出現奇特一幕，只見多名大媽、老翁每天在路口等待，只要一有靈車經過，就拿著自製工具蜂擁而上，目的竟是為了撿拾地上的買路錢。

綜合陸媒報導，河南省開封市一處路口經常有靈車經過，為了撿拾從靈車撒下的硬幣，每天都有10多名大媽及老翁在路口等待，只要靈車呼嘯而過，他們便蜂擁而上跑到路中間，開始狂撿地上1毛錢硬幣；為了使撿錢更快更方便，他們還在鐵板黏上磁鐵，自製「吸錢神器」撿錢，每天大約能賺人民幣2、3元（約新台幣8元至12元）

一名守在路口撿錢的老翁透露，因為附近有火葬場，所以每天早上8時至10時左右，固定都會有靈車經過，車上的親屬也會撒下一些銅板作為「買路錢」，所以自己每天都會去撿錢，雖然賺得不多，但他們平時也沒其他事可做，所以就當作是圖個樂趣。

雖然撿錢行為並不違法，但還是可能引發危險，石景山區日前就發生一起事故，一輛靈車在前往八寶山火化場途中，突然撒出大把硬幣，路邊幾名老人爭相撿拾，其中一人不慎被轉彎的貨車撞倒。對此，政府相關單位提醒，車道內行人不得停留，只顧低頭撿拾東西更加危險，同時呼籲廣大市民倡導文明殯葬之風，不要拋撒買路錢。

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