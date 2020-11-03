治安會報「執行長是誰」？徐國勇傻愣3秒　江啟臣神嗆：就是YOU啦

記者柯振中／綜合報導

馬來西亞籍長榮女大生10月28日遇害，台灣治安再度成為社會議題。對此，國民黨立委江啟臣抓包，上次召開治安會報竟是一年前，就連內政部長徐國勇被問及「執行長是誰」時，也都答不出來，讓他氣炸回應，「YOU！就是你！」

24歲鍾姓女大生來台就讀長榮大學，10月28日晚間返回宿舍時，遭到梁姓嫌犯勒脖、性侵、殺害，引起台灣、馬國社會熱議。事件爆發後，有許多聲浪開始檢討，在案發前一個月，就有女學生經過該路段險些遭擄，警方卻沒有開立三聯單、立案調查，導致梁嫌再度下手，青春的生命無辜被犧牲。

此外，也有學生質疑，該路段時常不開燈，整條路漆黑一片，晚上走路還要打開手機手電筒，真的相當危險。事後經過調查，原來是當地路燈的電線設備時常遭竊，路燈不是剛被偷完準備報修，就是剛報修完又被偷。

▲江啟臣質詢時問「執行長是誰」，徐國勇傻愣3秒。（圖／東森新聞）



▲江啟臣嗆徐國勇，「執行長就是你」。（圖／東森新聞）

對此，國民黨立委江啟臣質詢時爆料，距離行政院上次召開治安會報，已經超過一年的時間。江啟臣質問內政部長徐國勇，治安會報的執行長是誰，沒想到徐國勇一時語塞、答不出來，開始向後方幕僚求救，讓他氣得大吼，「執行長！YOU！就是你！」

江啟臣怒罵，徐國勇一年沒有召開治安會報，「該開的會不去開，還有臉去懲罰下屬。」事後，行政院說明，受到新冠肺炎疫情影響，政府減少會議，但專業得部分依然會跨部門聯繫，相關會議若有必要，就會召開。

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