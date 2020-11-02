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治安出問題不是換分局長了事　林燕祝：市長不能只顧當網紅

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▲針對長榮大學馬國女大生遇害事件，市議員林燕祝質詢市長黃偉哲，治安問題不只在警察，不是換了分局長就了事，要求施政要有比例原則，不能只顧著當網紅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲針對長榮大學馬國女大生遇害事件，市議員林燕祝質詢市長黃偉哲，治安問題不只在警察，不是換了分局長就了事，要求施政要有比例原則，不能只顧著當網紅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對長榮大學馬國女大生遇害事件，市議員林燕祝2日質詢市長黃偉哲時指出，台南市光是10月故意殺人案就有5件，網路上都已發起要罷免市長了，治安問題不只在警察，不是換了分局長就了事，黃偉哲市長行銷農產品美食固然很好，但施政要有比例原則，不能只顧著當網紅！

林燕祝質疑社會安全網難道只靠警察嗎？今年10月台南市故意殺人案就有5件，除了警察局外，工務局、衛生局、社會局、教育局、區公所也都有責任，高雄市也應該清查究竟有沒有列管這個人。

林燕祝進一步指出，台南市警局編制員警有5351人，但預算員額只有4472人，少了800多人，警方辦案最大助手是監視器，但今年監視器預算有6千萬元，明年卻刪了1500萬元，只剩4500萬元，今年至今交通違規罰鍰收入有5億4千萬元，根據分配比例，中央拿25％，地方75％，但回到警政的只剩18％，警察要做那麼多事，但市府不給人、不給錢，出事了就怪警察、換分局長，有用嗎？　

林燕祝說，黃偉哲市長施政要有比例原則，跑攤行銷農產品美食固然很好，但不能把自己當網紅，只在乎賣了多少農產品，或是不是台南市的肉燥飯最好吃，是本末倒置。

林燕祝也指出，女大生出事的那條路，路燈都是用鈉燈很昏暗，根本沒有照明和安全功能，黃偉哲市長竟然說當地只有兩盞路燈沒亮，民眾為此在網路上發動罷免，市府工務局等相關單位，也應該清查，全市到底有多少道路沒有照明或照明不足的，不要出事了再找答案，用出事女學生的命來照亮我們的道路，實在讓人很傷心。

黃偉哲表示，不管是市民，不管是來台灣唸書的、或是移工，每個人命都是等價的，此案他覺得自己也有責任；第一，對家屬的善後事宜，會全力來配合、全力來協助，家屬提出的要求，會全力來做；第二，亡羊補牢更是必要，台南的校安問題要全面檢討、全面檢視，他要求成立1029校園安全會報，針對所有台南市境內的所有的學校，不管是國、高中、大學，不管是不是台南市政府的所轄，台南都必須要這個全面檢視校安。

黃偉哲說，台南市300間的國中、國小、高中、大學，不管是不是屬於台南市所轄的學校，都會全面檢視、盤點校園周邊環境的安全性，包括路燈、雜草、便利性、見警率，都會努力的去檢討，我們會要求37個行政區，以及16個警察分局全面的去盤點，他會指派副市長成立一個跨局處的會報、校園安全會報來全面的檢視，希望不幸事件是最後一件，不要再發生這種讓人痛心的事情。

「我們看到了家屬的眼淚，覺得如果還不能記取教訓的話，那是沒有辦法被社會接受的，我們一定會記取教訓，來做亡羊補牢、來做好校安的工作；當然，一個安全的城市也不僅是校園，台南所有地方的治安死角、治安熱點，都應該全面盤點，希望此一不幸事件，能夠喚醒台南全面的自覺，能夠把這個城市打造的更安全。」

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