尾隨晨運女回家撲倒硬上...噁男交不出15萬保金求救　友人遞水喊：加油

▲王姓男子看到被害人晨運結束後的身影，克制不住跟回家硬上遭起訴。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

20多歲王姓男子月初凌晨在外閒晃，在中山區見到一名僅穿著細肩帶小可愛的女子在外運動，覺得女子背影太吸引人，一路尾隨回家性侵，王男隔天被捕坦承「克制不住」，檢察官諭令15萬元交保，但朋友卻沒帶錢幫忙辦保，只丟了一瓶水要王男「加油」，台北地檢署27日依妨害性自主罪嫌起訴王男。

王男7日凌晨在外閒晃，被在外運動的女子背影深深吸引，頓時色心大起，一路跟著女子慢跑回家，還一同搭上電梯，女子覺得奇怪，但是整棟大樓有很多出租套房，因此也不以為意，等到女子走出電梯，打開家門，王男立刻跟著衝進去，將女子撲倒在住處地板上。

女子當時被王男舉動嚇壞，不斷掙扎、喊叫，但王男仍不肯罷手，對女子指侵得逞，而在過程中，女子哭求王男，「拜託！不要，不要這樣」，王男最後停手後就在女子身旁打手槍，直到射精在女子身上後才離去。

女子受到侵害後，起初還不敢報警，只敢跟朋友哭訴，但最後在友人的鼓勵下報案，警方到場採集雙方掙扎扯下的毛髮、精液等物證送驗，並調閱附近監視器，循線找到王男。

王男到案後坦承犯行，而檢方訊後諭令15萬元交保，王男向友人求助，沒想到，友人到了地檢署也沒拿錢出來，只遞了瓶水給王男後，說了句「加油」就離去，檢方以覓保無著改向法院聲押獲准，並在案發20天後依法起訴。

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