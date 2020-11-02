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世新大學社心系主張結合地方社區文化特色　落實媒體近用

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圖一：與會學者就公用頻道節目內容之安排與規畫進行探討。（圖／世新大學提供）

▲ 與會學者就公用頻道節目內容之安排與規畫進行探討。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

世新大學社會心理學系與新北市公用頻道活化運用委員會藉由公用頻道的活用，帶入社區經營的概念，將社區發展、社會創新與地方創生融入，期待為公用頻道的活用帶來新的火花。

公用頻道的發展近年來為媒體近用權實踐的具體表現，在世新大學社會心理學系辦理的論壇中，與會學者就公用頻道節目內容之安排與規畫進行探討。台灣藝術大學傳播學院連淑錦院長表示，有線電視營運常常「理想很豐滿，但現實很骨感」，故需新北市公用頻道活化委員會挹注資源予以輔佐。世新大學新聞學系客座教授趙善意教授則於會中提出節目內容製作指引。師範大學大眾傳播研究所陳炳宏教授，接著以其科技部計畫數據成果顯示公用頻道節目主要類型、來源與困境，並以國外的案例闡述改善方向。而業者代表的大豐有線電視康宇成總經理，分別就公用頻道經營現況與節目規畫進行分享，他指出現階段公用頻道發展的劣勢主要在於民眾認知不足、媒體近用不易、收視眼光太少、著作權法限制等問題。

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圖二：公用頻道須結合社區文化特色，落實媒體近用。（圖／世新大學提供）

▲ 公用頻道須結合社區文化特色，落實媒體近用。

而在公用頻道與社區互動議題中，中研院社會學研究所鍾怡婷博士後研究員由全媒體角色來談社區互動與經營，其中聚焦美濃社區的月光山雜誌與傳統辦報例子。世新大學USR實踐專案辦公室主任阮明淑教授分享世新各學門的USR計畫及與社區發展之間的關係，作為教育與社會場域的連結方式。

文化大學大眾傳播學系林福岳副教授則指出，公用頻道實際上能有相當優質的表現，歷屆卓越新聞獎皆有地方有線電視頻道業者入圍甚至得獎。因此，公用頻道若能結合地方社區文化特色，應能實現媒體近用之落實。紅樹林有線電視林勝宏總經理亦分享了公用頻道與社區發展實際結合的成果，包括台北海洋科技大學《魚生》紀錄片的播出。

圖三：世新大學社會心理學系張志堯副教授指出公用頻道經營者應該是多元參與，透過公用頻道的節目製播，強化社區認同感與社區意識。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學社會心理學系張志堯副教授指出公用頻道經營者應該是多元參與，透過公用頻道的節目製播，強化社區認同感與社區意識。

最後的公用頻道與社區行銷策略議題，世新大學社會心理學系張志堯副教授指出社區如何透過公用頻道進行行銷有其挑戰與創新之處，他認為公益性質的公用頻道經營者應該是多元參與，包括社區協會、政府與民眾，並且結合大學社會責任，培養青年學子專業知能，積極參與社區事務，透過公用頻道的節目製播，強化社區認同感與社區意識。

而天下顧問股份有限公司朱元中執行長則以「時間銀行」為例，說明了如何結合娛樂與行銷，進而迸發出新的火花之可能。世新大學社心系許詩淇助理教授則提出，社區居民對公用頻道的期待為24小時即時的記錄者，且期盼公用頻道與搶熱度、爆點的大眾媒體不同，建議以陪伴感延續凝聚社區情感。

圖四：陳清河副校長期許社會心理學的專業能夠培養更多青年學子，透過人心良善的溝通與人際間的相互合作來展現社區創想的青春活力。（圖／世新大學提供）

▲ 陳清河副校長期許社會心理學的專業能夠培養更多青年學子，透過人心良善的溝通與人際間的相互合作來展現社區創想的青春活力。

在社區推廣媒體傳播與公用頻道即是在展現公共關係與社群媒體的良善互動、生動活潑的在地文化內容的傳播、人文底蘊的知識素養、制度化與標準化的社會秩序以及人道關懷與公平正義的價值傳遞，最後能夠有創造產業經濟價值的「社區創生」可塑性。世新大學陳清河副校長總結指出公用頻道的運用應該強化在地居民的社區連結感，透過大學社會責任的參與，強化人與社區的連結，實踐公用頻道的在地性與傳播豐富社區情感，並在最後期許社會心理學的專業能夠培養更多青年學子，透過人心良善的溝通與人際間的相互合作來展現社區創想的青春活力。

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