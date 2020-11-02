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虎頭山遊憩綠廊正式啟用　三大系統6條生態步道全線開通

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▲桃園虎頭山遊憩綠廊正式啟用。（圖／市府提供）

▲桃園虎頭山遊憩綠廊正式啟用。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園市龜山區的「虎頭山風景特定區後山遊憩綠廊工程」，2日舉行啟用典禮」。市長鄭文燦表示，虎頭山風景特定區面積廣達720公頃，周邊有虎頭山及南崁溪流域，是桃園市民近山親水的好所在；其中甫完工的溪溝綠廊長22公尺、寬3公尺，不但可整體串聯後山遊憩綠廊，也讓市民及遊客更能親近虎頭山的生態環境。▲桃園虎頭山遊憩綠廊正式啟用。（圖／市府提供）

▲鄭市長感謝多位土地所有人無償提供土地，讓步道工程可以順利推動。▼溪溝綠廊可整體串聯後山遊憩綠廊。（圖／市府提供）▲桃園虎頭山遊憩綠廊正式啟用。（圖／市府提供）

鄭文燦指出，虎頭山後山步道從「長壽路164巷」通往「三聖宮」的路段，是環山步道必經道路，為提供遊客更安全的登山環境，市府爭取交通部觀光局「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」核定補助經費475萬元，加上市府預算合計工程經費1,220萬元，推動「虎頭山風景特定區後山遊憩綠廊工程」，建置高架木棧道、土石步道及溪溝綠廊。▲桃園虎頭山遊憩綠廊正式啟用。（圖／市府提供）

▲風管處長廖育儀說明桃園虎頭山遊憩綠廊工程。（圖／市府提供）

該工程自2019年12月16日開工，今年9月3日完工，全長230公尺，其中溪溝綠廊長22公尺、寬3公尺，不但可整體串聯後山遊憩綠廊，也讓市民及遊客更能親近虎頭山的生態環境。▲桃園虎頭山遊憩綠廊正式啟用。（圖／市府提供）

▲虎頭山遊憩綠廊正式啟用。（圖／市府提供）

鄭市長談到，虎頭山生態步道的推動與多筆私有土地有關，感謝多位土地所有人無償提供土地，讓步道工程可以順利推動。此外，內政部正進行明倫三聖宮周邊都市計畫審查，未來若審查通過將分期建置20米道路，讓遊客更方便前往虎頭山風景區景點，同步提升虎頭山的觀光遊憩品質。包括市議員林正峰、林俐玲、陳雅倫、簡智翔、市府觀旅局長楊勝評、風管處長廖育儀、龜山區長呂緣等均一同出席活動。

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