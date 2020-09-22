台中大里仁愛醫院高壓氧、再生醫學中心22日開幕啟用

▲大里仁愛醫院高壓氧中心和再生醫學中心22日舉行開幕啟動儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

大里仁愛醫院打造高壓氧中心和再生醫學中心22日舉辦啟用典禮，院方表示，高壓氧中心採用一體成型單人艙體，採用100%純氧治療增進療效，修復血管以及神經；再生醫學中心，對於急慢性疼痛、自律神經失調等患者提供像是氦氖靜脈雷射、自體細胞治療等治療。

院方提到，高壓氧治療適應症包括減壓症（潛水夫病），一氧化碳中毒和燙傷等，其原理是透過增加大氣壓力提升溶解於血液中氧氣，提供缺氧組織足夠氧氣，修復全身神經與細胞，促使血管與神經修復，組織血液供應更為充足，對正在接受復健或其他醫療療程患者可促進療效。

22日院方也找來病患林小姐現身說法，林小姐在半年前因行走和蹲坐時都會產生拉扯不適感，經診斷為股骨頭壞死，經過股骨頭減壓術搭配18次高壓氧治療，股骨頭壞死與傷口發炎狀況受控制且癒合良好，減輕80%的不適感。

院方提到，高壓氧治療對於術後病人傷口和受損肌肉組織都有修復癒合效果，可減輕水腫和舒緩疼痛，一般常見的倦怠、眩暈及睡眠障礙也能藉由高壓氧治療獲得改善。

▲大里仁愛醫院高壓氧中心和再生醫學中心22日舉行開幕啟動儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）