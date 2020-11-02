習近平何時訪日？　孔鉉佑：等待最適當時機、環境和氛圍

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中國國家主席習近平何時能夠實現對日國事訪問，是否有可能在東京奧運之際訪日？對此，中國駐日大使孔鉉佑接受《朝日新聞》專訪特別強調，「中日雙方都認為要確保此次訪問在最適宜的時機，環境和氛圍下成行，確保訪問取得圓滿成功。」

孔鉉佑表示，新冠肺炎疫情打亂中日雙方今年一些既定的雙邊交往安排，很多外交日程也不得不延期。其中最重要的就是習近平主席對日本的國事訪問。

孔鉉佑強調，鑒於高層交往特別是習近平主席的國事訪日對中日關係的重要意義，「中日雙方都認為要確保此次訪問在最適宜的時機、環境和氛圍下成行，確保訪問取得圓滿成功。」中方願與日方繼續保持各層級對話溝通，為兩國高層交往做好充分準備。

▲ 中國駐日大使孔鉉佑接受《朝日新聞》專訪。（圖／翻攝 中國駐日大使館網站）

談到如果訪問成行，雙方是否表示有意簽署日中「第五個政治文件」？對此，孔鉉佑回應，「至於是否簽署第五個政治文件，中方總體持開放態度。」

孔鉉佑指出，兩國領導人已就推動構建契合新時代要求的中日關係達成重要共識，雙方有必要根據這一重要共識精神，以適當形式規劃並向兩國民眾和國際社會展示兩國關係中長期發展方向。

另外，目前日本涉華輿論較為嚴峻，最大原因來自釣魚台問題。在日方看來，中方一方面展現改善日中關係的積極姿態，同時又頻繁派遣公務船在釣魚台海域活動，這種做法似乎存在矛盾？

對此，孔鉉佑從兩方面回應，他強調，中方在釣魚台問題上的立場是一貫和明確的，日方對此十分清楚。雙方應正視彼此立場不同的現實，從兩國關係長遠出發妥善處理有關問題。

▲釣魚台。（圖／CFP）

孔鉉佑進一步說，首先，釣魚台問題需要以雙方都能接受的方式解決，這不是一朝一夕能夠實現的，當下首要是做好危機管控，防止出現不測事態，這需要雙方凝聚智慧。

第二，中日雙方2014年針對處理和改善中日關係達成四點原則共識，孔鉉佑指出，明確了處理釣魚台問題的重要原則，雙方應該切實加以遵循。」第三是兩國政府應作出切實努力，防止釣魚台問題綁架民意、煽動對立，影響兩國關係大局

至於談到很多日本民眾認為是中方作所加劇釣魚台緊張局勢？孔鉉佑強調，「這完全是誤解。釣魚台局勢緊張對中方沒有任何好處。同時基於對釣魚台的主權立場，我們有權採取相應維權措施。」改善發展中日關係是中方的一貫立場，目前關鍵是要妥善管控分歧，這既需要雙方凝聚政治智慧，也離不開兩國民眾的理解和支持。

最後，因新冠疫情停滯的日中人文交流何時能夠恢復，是否建立商務人員往來快捷通道？孔鉉佑說，「目前兩國有關部門正就有關問題加緊磋商，希望雙方共同努力，盡早達成一致並付諸實施。」