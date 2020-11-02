　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

【微罪撤假制度之缺3】小姜的故事

請按讚支持 ETtoday新聞雲

最近《Netflix》上有一部很有名的動畫，叫《馬男波傑克》（BoJack Horseman）。馬男波傑克的一生，就是不斷的在吸毒、酗酒，糟糕的原生家庭讓他往後的日子，除了傷害他關心的人之外，無法建立任何健康、穩定的關係，這種愧疚與挫折，使他只好再度回到酒精與毒品的懷抱。

儘管最終下定決心進到勒戒中心，切斷那些讓他無法控制自己的物質，並與諮商師試圖修補他與別人，甚至與自己的關係。他以為很努力不去碰觸酒精及藥物，便得以把整個糟糕的人生重新拼湊起來，獲得重新做人的機會，殊不知那些過去的業障卻像幽魂一般揮之不去，讓他重蹈覆轍，走回從前的深淵。他以為贖罪後可以換得救贖，但其實他的人生好像在出生之前就被設計好，再怎麼走，都是死路一條。

想到小姜，馬男的樣子便浮現出來，所有印象中假釋後會遇到的固定劇本都發生在小姜身上，他跟馬男一樣進了理當要讓他變好的地方，而進去的時間總統換了一輪又一輪。

600張小廣告換300元卻付出25年自由

他知道他的前罪並不光彩，入監後也安份地在監所裡上工場，努力通過假釋。出來後，發現做什麼事情都需要專業，但一生中最黃金的歲月都關在裡面，他只能去搬砂石、運茶葉，做有一頓沒一頓的臨時工，他努力地用自己的方式卡進這個社會裡。

但誰會想到，只是拉開車子的雨刷、夾進色情廣告的一瞬間，他被認定違反《兒少性剝削條例》，假釋因此被撤銷，再次入獄25年。貼600張廣告才領300元，而為了300元，他卻必須付出25年的自由，因為法律直接認定犯了微罪的假釋犯是「無悛悔之意」，又把他丟回牢籠。這是如此的令人灰心，像小姜這樣的假釋犯是不是也像馬男一樣，一生的劇本老早就被註定了。

小姜在信裡告訴我們，他在第二次入獄前，來回翻過《月旦法學雜誌》、《司法院公報》，他很努力想知道，他犯下的那個所謂「抽象危險犯」是什麼？他也很努力地想知道該怎麼聲請大法官解釋？但走過幾遭救濟，他知道這次沒希望了。問他，第二次入獄與前次的感受差異時，他的回答是：「這次沒有希望。」沒希望地待在監所裡25年，是什麼樣的狀態？

因更生條件艱難而不慎再次犯下小罪，不論情節輕重都將假釋撤銷，會讓一個原本願意窮盡各種方式尋找逃離這一切的人萬念俱灰，連家人想要來探視都頑強拒絕，因為他對家人們感到愧疚。我看到馬男的樣子出現在我面前，那種想好好繼續過完人生但又徒勞無功，所以爛命一條，又能如何的苦笑。

僅希望那些擁有像馬男一樣人生的假釋犯，出來後所做的努力不會被消磨掉，也希望他們的人生劇本是可以被塗改的。這個改變就像是火車的轉轍器，看似只是輕鬆地將把手拉下，很多人卻得以從此換軌，走向完全不同的道路。（本文轉載自民間司改會

系列文章

【微罪撤假制度之缺1】小馬的故事

【微罪撤假制度之缺2】小葉的故事

●白荷瑞、賴禹亘，司改會監所小組志工。以上言論不代表本公司立場。

ET快訊
快訊／土城中油瓦斯站漏氣！　員工疏散封鎖周邊道路
父母到棄屍地招魂　媽媽痛哭倒地：女兒，我們回家
快訊／LINE大當機！傳照片影片「進度條跑一半卡死」
快訊／才當房仲幾天　成大電機博士生自殺身亡
快訊／35歲韓女星家中身亡　媽媽陳屍在旁
秀姑巒溪驚見「人彘」！　他見屍連做9天惡夢
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

陳惠敏／微罪撤銷假釋　悛悔實據還在嗎

林俊宏／撤銷假釋制度之缺—輕罪重罰或不罰輕罪

周宇修／微罪判免刑不該看運氣　輕重不分的假釋撤銷

獨／法內情孝子版！假釋中兼2差奉養重病老母　酒駕判2月「3鄰居做證」改免刑

殺人犯假釋酒駕大逆轉免刑　法官：他酒測值0.51毫克不算喝太多

男無期徒刑假釋酒駕被逮　照顧妻女「融入社會」獲判免刑

【微罪撤假制度之缺3】小姜的故事

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

40片雞排一次煎！金黃外皮肉超嫩 搭配「大鍋現炒」鐵板麵淋特調醬汁

馬國女大生慘遭隨機性侵殺害！　母心碎喊：我只要我的女兒回來

他帶師姐顯場燒紙錢「衣服都穿了」 女大生母見直播崩潰：爸媽都愛妳

李國毅否認「家事顯赫」：我怕被綁架！　梁以辰取消關注連晨翔「怕沒有人追」

女遛狗不牽繩！新住民兒被追嚇　討道歉反被嗆「大陸人就是要錢」

【微罪撤假制度之缺3】小姜的故事

比安非他命毒4倍！新興毒品MMA致死率高　全台扣8千包

iPhone 12 真不耐玩！　實測電力續航竟落後 iPhone SE

喬丹經紀人稱「MJ在當今聯盟場均60分」　Kobe最接近籃球之神

欠53萬醫院拒開死亡證明！　男大生遺體「殯儀館躺17年」無法火化

台灣大賽／統一獅唐肇廷打最好　陳傑憲、蘇智傑熄火　

高壓水砲+最高航速83公里　海巡35噸級巡防艇扺蘇澳

見她不良於行假好心　男背進電梯竟「壁咚」襲胸摸臀下場曝

市府放墨西哥亡靈節骷髏！2高官反彈「像靈堂」　北市：是偽出國概念

立委痛批就安基金淪為其他部會「小金庫」　提案卡777萬行政費促檢討

「桃園市龜山區」增1例登革熱！20歲多男「發燒、臉部紅腫」確診

狗車下來回踱步以為腳受傷　近看傻眼...網笑：還我眼淚

法律熱門新聞

【微罪撤假制度之缺3】小姜的故事

「妳長得很漂亮」　摸乳狼警假辦案脫褲硬上

醫院床戰12歲女　「叔叔」性侵定讞

戴電子腳鐐性侵　判刑定讞

5男關一起　牢房竟變炮房

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

花蓮法警性侵同事案　判3年定讞

性侵友人國中女兒　判刑定讞

#MeToo！經理性侵女下屬判刑6年

狼警性侵當事人　二審判4年半

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

性侵被迫鬧區洗門風　仍判3年定讞

告訴6月期限　法界：過了就GG

獨／不要掙扎，我要O了　性侵得逞

更多熱門

相關新聞

【微罪撤假制度之缺2】小葉的故事

【微罪撤假制度之缺2】小葉的故事

越來越多因已於2002年被廢除的《懲治盜匪條例》衍生而出的個案問題漸漸浮出檯面。除了寄望修法，也只能希冀近年「高產量」的大法官們能為這群被遺忘的「小葉們」，開闢一條真正能回得了家的賦歸道路。

台開案更五審加重理由出爐

台開案更五審加重理由出爐

【微罪撤假制度之缺1】小馬的故事

【微罪撤假制度之缺1】小馬的故事

父母虐殺3子女　再判刑9年、7年半定讞

父母虐殺3子女　再判刑9年、7年半定讞

快訊／台開案更五審　趙建銘獲判3年8月

快訊／台開案更五審　趙建銘獲判3年8月

關鍵字：

法律司改人權司改會假釋更生受刑人微罪撤銷假釋馬男波傑克兒少性剝削白荷瑞賴禹亘

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／撞倒鐵桶竟掉出一堆人骨！老公怒殺小王

萬聖節驚悚Cosplay！國一女當街嚇哭

高鐵最正列車長罹癌！微笑上班「回家潰堤大哭」

驚悚畫面曝！新莊28歲男5樓墜下「砸中經過女騎士」命危

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

魏如萱彩排一半「2小孩突跑到台前」

外送哥連開5平台接單！網驚：月入50萬大神

網瘋傳月賺50萬　外送哥曝答案

女大生遭擄殺　男同學：早知道去載她

「你爸都沒辦法阻止你丟雞蛋」　律師下句話獲讚一針見血

單親媽窮到剩28元！1通電話秒變年收6億CEO

Sandy「金鐘獎盃放地上」掀戰！

弄丟項鍊！婦拿空盒索賠嗆櫃姐：妳全家死光？

30年超級颱風天鵝　毀滅性強風暴潮

潘逸安嫩妻「爆乳白紗」太犯規！　籌辦婚禮累翻：瘦到39公斤了

更多

最夯影音

更多
長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」
回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面