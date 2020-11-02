洗車業務邀女客喝酒…趁機下藥迷姦！傳LINE錯字連篇秒成鐵證

▲洗車業務邀約女客人喝酒，並下藥迷姦對方。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

洗車業務阿宏（化名）2017年5月間邀約前來洗車的女客人小花（化名）喝酒，趁對方上廁所之際，將毒安眠藥摻入啤酒，使小花喝下陷入昏睡，藉此性侵得逞。一審高雄地院依藥劑強制性交罪，將阿宏判刑9年，案經上訴二審，高雄高分院維持原判，可上訴。

判決指出，阿宏因小花前來店內洗車相識，2017年5月7日晚間他邀約小花一同吃鹹酥雞、喝酒，孰料，卻趁小花離座上廁所之際，將含有氯硝西泮的安眠藥、第四級毒品摻入啤酒內，小花回座飲用後當場陷入昏睡，在沙發上遭性侵。

隔日小花睡醒，步行離開洗車場時，因覺身體有異，經友人建議，前往醫院確認，院方採檢後，發現小花尿液出現毒品反應，隨即通報警方到場處理，整起事件因此曝光。

對此，阿宏否認下藥性侵，辯稱第一次暗示小花時，他因無法勃起作罷，而案發當晚小花能一邊喝酒，一邊傳LINE與他人聊天，過程中還曾提及投資事情，並沒有發現小花精神不濟、說話顛倒狀況，直到天亮時兩人都沒睡著，他主動找小花上床，完事後小花才睡著。

一二審期間，法官皆勘驗小花與友人對話紀錄，發現案發時間點小花確實無法正確打字，陸續出現「產（慘）了」、「皓（喝）得有點多」等錯字，明顯與口服氯硝西泮後，在30至60分鐘開始發揮療效之情形一致，監視器畫面也拍下小花走路步伐搖晃，再加上驗傷等證據，確認阿宏犯行。

高雄高分院認為，案發後阿宏不但未盡力取得小花原諒，反而稱小花自導自演，將全案導向小花邀約投資不成所致，未見反省之心，因此維持一審原判，依藥劑強制性交罪，判阿宏9年，全案仍可上訴。



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