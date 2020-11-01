台北男求職不順！撕毀「12.6萬紙鈔」往樓下狂撒…遭罰13.5萬哭了

▲男子因求職、租房不順，一時心情不佳撕毀12.6萬元紙鈔，事後遭罰13.5萬元。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

台北一名男子阿中（化名）今年5月3日間入住一間旅社，因求職、租房不順，一時心情不佳，直接撕碎12萬6000元紙鈔，並撒在房間地板、拋撒至一樓道路，遭大樓管理員報警。對此，台北地院依《妨害國幣懲治條例》，處阿中罰金13萬5000元，如易服勞役135日，可上訴。

判決指出，阿中今年5月3日上午10時許因為心情不佳，於其入住的8樓房間內，當場將125張1000元紙鈔、10張100元紙鈔撕毀，並將100元的紙屑撒在客房地板，1000元的紙屑則拋撒至一樓道路上，直到旅社大樓管理員見狀，將碎掉的紙鈔撿起並報警，整起事件因此曝光。

阿中於警詢及偵查中均坦承不諱，表示因找工作、租屋處不順，一時心情不悅，才會撕毀紙鈔，而檢方也將紙鈔屑送往鑑識實驗室鑑定，確認阿中撕的紙鈔為真鈔後，依《妨害國幣懲治條例》起訴，聲請簡易判決處刑。

法官審酌阿中犯案動機，其毀損之紙幣數量、面額及來源，並參酌阿中犯後態度尚佳，但已有妨害自由、不能安全駕駛、恐嚇取財等前案紀錄，依故意損毀幣券，致不堪行使，處阿中罰金13萬5000元。對阿中而言，這項判決結果相當於一次損失26萬1000元。

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