項鍊戴兩次就弄丟！婦拿空盒索賠　怒嗆櫃姐：妳全家死光？下場曝　

記者陳羿妏／台北報導

台北一名婦人在百貨公司專櫃買一條3500元項鍊送妹妹，未料妹妹僅戴兩次就弄丟，認為自己買到瑕疵品，便拿著空的首飾盒，氣憤衝到專櫃前求償，還辱罵櫃姐「妳家人都死光了嗎」、「妳今天沒有賠我，我就在這邊讓妳沒有辦法做生意，妳也不要做了」。對此，台北地院審結，依恐嚇危害安全罪處婦人罰金5000元，易服勞役5日，緩刑2年，可上訴。

▲婦人購買的項鍊不到一星期就遺失，認為自己買到瑕疵品，衝到櫃位求償爆粗口。（圖／翻攝臉書「爆怨公社」，下同）

判決指出，婦人今年4月25日於專櫃買項鍊後，項鍊在一星期內於不詳地點遺失，她認為項鍊疑似有瑕疵，同年5月1日帶著首飾空盒返回櫃位，向櫃姐求償。孰料，婦人一到櫃位，卻疑似不滿櫃姐處理態度，竟爆粗口大罵，一邊激動拍打桌子，一邊吼著「幹」、「妳們家人都死光了嗎」、「妳全家死光了嗎」、「妳今天沒有賠我，我就在這邊讓妳沒有辦法做生意，妳也不要做了」等語，讓櫃姐心生畏懼，決定提告。

根據臉書「爆怨公社」影片，婦人當時聲稱自己花3500元買項鍊送妹妹，但妹妹只戴了兩次就弄丟項鍊，整天心情不好，決定向專櫃賠償，而她認為櫃姐態度不好，更是當場失控拍桌，辱罵「不要叫工讀生來站櫃」、「這裡是高級百貨公司不是路邊攤」、「妳全家死光了嗎」、「妳今天沒有賠我，我就在這邊讓妳沒有辦法做生意，妳也不要做了」。

事後，婦人確實獲得一條新項鍊，惟痛罵櫃姐過程，已遭一旁民眾以手機拍攝全程，櫃姐雖提告公然侮辱罪，但檢方勘驗影片後，另依恐嚇危害安全罪起訴婦人。

對此，婦人於審理期間與櫃姐達成和解，獲櫃姐撤告公然侮辱，而法官針對非告訴乃論之恐嚇危害安全罪，處婦人罰金5000元，易服勞役5日，緩刑2年，全案仍可上訴。

▼案發當時專櫃主管聞訊趕緊到場查看。



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