白衣女慢慢走向外海...海巡所長：我只要妳活著！她回頭了

▲海巡署芳苑安檢所長發現身穿白衣格女子有輕生意圖。（圖／海巡署第三岸巡隊提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化海巡芳苑安檢所所長李奕駿27日於南蚵平台執行安檢勤務時，發現蚵道外有一名身穿白色格子上衣的女子持續走向外海，隨即展開救援，女子全身發冷身上有酒味且情緒不穩，在所長暖心的勸說下，「相信我！我只要你活著。」女子才終於答應返回岸上。

中部分署第三岸巡隊表示，本案發生於今日上午0710時，所長於南蚵平台執行安檢勤務時，發現蚵道外疑似有一名女子持續走向外海，因海水越漲越高(最滿潮為0752時)，深怕女子受困，所長旋即率員攜帶救生裝備下水實施救援，抵達女子身旁後，發現該女子疑似有喝酒，李奕駿勸說：「相信我！跟我回去，這是我的轄區，我要保護你的安全，我只要你活著。」女子才終於答應返回岸上；經初步檢查該名女子意識清楚無外傷，惟情緒較不穩定，後續由友人安撫後帶返家。

中部分署第三岸巡隊表示，民眾應珍惜生命，循求各類管道援助，如張老師專線1980、安心專線1925諮詢，同時也適時關懷身邊家人及朋友，給予必要之幫助，才能避免不幸的意外發生；若民眾於岸邊發生緊急危難事故，皆可撥打海巡署「118」服務專線，海巡人員將提供各項服務及救助。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995



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