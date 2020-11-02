外送員等太久「怒砸餐點飆罵」！廚師衝出「漏勺狂毆」...他倒地痛哭

▲外送員跟餐廳發生衝突。（圖／翻攝南方都市報）

文／CTWANT

中國一名外送員因遲遲取不到餐點，竟一時情緒失控，將櫃檯的餐點拿起來狂砸，且不停大聲飆罵，店員也不客氣回嗆，一名廚師還拿出「漏勺」從裡面衝出，直接把外送員打倒在地。

綜合陸媒報導，10月30日，福建泉州一名外賣小哥因遲遲等不到要送的餐點，用力狂敲櫃台並大聲朝著店員喊「73、75號，還要多久？」，忙碌的店家也相當不耐煩回應「你大聲有什麼用？」

沒想到外賣小哥竟情緒失控，拿起櫃檯的餐點狂砸發洩，一邊大聲飆罵，店家也不甘示弱回嗆，並把餐點砸了回去，店內顧客見狀趕緊閃得遠遠的，此時一名廚師竟拿著「漏勺」衝出廚房，朝著外賣小哥猛毆，漏勺被外賣小哥撿起後，又朝著櫃檯用力敲了2下，隨後他就被廚師打到在地，抱頭痛哭，但廚師仍沒停手，不停伸出腳狂踹。

陸媒報導指出，外賣小哥稱，當時店家說「愛送不送，不送拉倒」才生氣的。目前，雙方已達成和解，店家已賠償外賣小哥人民幣4000元（約新台幣1萬7千元）醫療費。

消息曝光後，引起網友熱議，有些人認為是外送員先摔東西，被打活該；但也有人認為雖然外送員有錯在先，但店家將他打倒在地後還不停手，下手太狠；也有人指出可能是外送平台的制度過於嚴苛，才導致外賣小哥情緒失控。對此，涉事外送平台表示，店家已經道歉，不願再針對此事作出回應。

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