花蓮年度盛大農村派對！「穀稻秋聲」音樂會不畏疫情連嗨2天

▲「穀稻秋聲」是花蓮縣富里鄉的年度音樂盛事，是兼具知性與動感的農村派對。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2020穀稻秋聲-富里山谷草地音樂節，10月31日至11月1日日在富里永豐社區盛大舉行，吸引各地遊客到場聽音樂、逛市集、食野餐。深具藝文氣息與青年活力的穀稻秋聲音樂盛會，每年都有許多在地特色團隊和青年來此表演，交流彼此情誼，激盪更多創作火花，將花蓮藝術創作能量發光發熱。

▲吸引各地遊客到場聽音樂、逛市集、食野餐。

「穀稻秋聲」是花蓮縣富里鄉的年度音樂盛事，是兼具知性與動感的農村派對，自2015年起開始定期籌辦，舉辦地點是永豐社區的台糖舊糖廠，經音樂節發起人之一鍾雨恩和志工家人合力活化，讓這片場域脫胎換骨，展現生機。深具藝文氣息與青年活力的穀稻秋聲音樂盛會，每年都有許多在地特色團隊和青年來此表演，交流彼此情誼，激盪更多創作火花，將花蓮藝術創作能量發光發熱。

▲花蓮縣長徐榛蔚到場致意。

富里鄉好好農村發展協會表示，今年雖面臨疫情挑戰，但全體團隊並未打退堂鼓，仍以最充足的準備、最飽滿的心意，熱鬧迎接「2020穀稻秋聲-富里山谷草地音樂節」登場。今年主視覺，穀稻秋聲首次與新銳藝術團隊「out of ohhice」合作，嘗試和以往不同風格，除了將美人山以更具象的方式表現出來，也採用更大膽的撞色、更顯明簡潔的線條，呈現美人山下、山谷間、草地上一起音樂野餐，最經典讓人醉心的畫面。

花蓮縣長徐榛蔚31日到場致意，第九河川局局長謝明昌、玉里鎮長蔡秋龍、富里鄉長陳榮聰、卓溪鄉民代表會主席金淑敏也到場與鄉親同樂。

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