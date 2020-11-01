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影／抱歉別叫警察！騎士過彎外拋撞上BMW女　見打電話秒催油門消失

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記者陳豐德／新北報導

新北市一名林姓女駕駛（23歲）上月27日晚間9時許開車，經過中和區中山、橋和路口時，突然被一輛紅燈右轉的男騎士撞上，不料該名騎士不斷拜託她「不要報警」，一看到駕駛撥打電話就上車加速逃逸，氣得向警方報案，影片曝光後網友懷疑騎士可能因有飲酒，才會央求別報警處理。

▲▼男騎士雙手合十央求別報警無效後竟肇逃離去。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲男騎士雙手合十央求別報警無效後竟肇逃離去。（圖／記者陳豐德翻攝）

林女表示，她當晚開車經過路口時，一名男騎士從中山路闖紅燈右轉橋和路，轉彎時外拋撞上她的車子，下車後就拜託不要報警，自己一報警騎士就肇事逃逸，而且過程騎士還撞上路邊停放的轎車保險桿。林女不滿騎士當下不是說「我趕時間，我有事」，而是直接落跑，不留下任何聯絡方式，實在令人傻眼。

網友看到後留言「報警是對的，先自保」、「死白目，那邊車流量那麼大還闖」、「這外拋嚴重囉，總之先吃紅燈右轉的罰單吧！ 再來肇事逃逸，我看能躲到什麼時候」、「可能有喝吧，跑掉比較划算」，對此林女也說自己有想過騎士可能酒駕，但認為對方有困難可以說，而不是直接跑掉。

轄區中和警方表示，該名騎士肇事後未依規定處置離開現場，全案由本分局交通分隊處理，本案自小客駕駛林女酒測值0，無酒駕情事，後續警方將對機車駕駛告發紅燈右轉、肇事未依規定處置逃逸。

▼林女駕駛的BMW轎車車門處遭撞傷。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼男騎士雙手合十央求別報警無效後竟肇逃離去。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼男騎士雙手合十央求別報警無效後竟肇逃離去。（圖／記者陳豐德翻攝）

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