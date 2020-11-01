高鐵「捐血傳愛」開跑！各車站每周五輪流募血　捐完再拿小禮物

▲江耀宗親自挽袖捐血。（圖／高鐵公司提供）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司捐血傳愛活動開跑！高鐵公司表示，即起至明年1月15日的每周五都有捐血活動。今年捐血活動已邁入第9年，高鐵公司董事長江耀宗親自帶頭捐血，呼籲社會大眾能一起捐血傳愛，完成捐血者均可獲贈「高鐵造型三合一無針訂書機」禮物一份。

高鐵公司自10月23日起至明年1月15日的每周五上午9點半到下午4點半，在高鐵沿線車站都辦有捐血活動，該活動自2012年舉辦以來已邁入第9年，累計超過1萬名捐血人熱情參與，共募集18,868袋熱血。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高鐵公司表示，為表達對捐血人感謝，凡參加「寒冬送暖 捐血傳愛」活動的員工或民眾，完成捐血後皆可獲得精美「高鐵造型三合一無針訂書機」禮物一份。

▲▼高鐵捐血活動開跑。（圖／高鐵公司提供）

高鐵公司表示，希望社會大眾即使面對今年以來持續的COVID-19（武漢肺炎）疫情，仍能踴躍發揮愛心，為血庫挹注血源，敬請有意參加的民眾，除留意各場次舉辦時間，更要配合「防疫新生活運動」，參加捐血時應注意自身健康狀況外，也要自備口罩並全程佩戴。

高鐵公司期盼，藉由接續舉辦的12場捐血活動，減緩每年冬末及春節期間各地用血需求偏高的壓力，更讓時速三百公里的高鐵列車，不僅傳遞旅運的速度，更加滿載愛心與溫暖。