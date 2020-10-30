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高鐵旅展8大亮點一次看！11/12前「買高鐵假期or聯票」送65折車票

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▲高鐵旅展共有八大優惠遊程。（圖／高鐵提供）

▲高鐵旅展共有八大優惠遊程。（圖／高鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

2020台北國際旅展今（30）日開展，台灣高鐵公司今年推出「高鐵趣玩8」主題，精選八大熱門遊程，高鐵會員只要在今日至11月12日期間，購買高鐵假期、飯店聯票、交通聯票任一商品，還可獲贈標準車廂對號座65折車票一張。

台灣高鐵旅展攤位設於南港展覽館1樓I區1308，今年攤位整體設計延伸「Be There」真實接觸的品牌精神，並特別突顯「環保永續」的企業理念，透過簡化結構、開放空間以達到減碳效果，更採用重複利用的櫃台及Logo燈箱進行設計佈置，以減少一次性使用造成的資源浪費。現場還有販售高鐵聯萌小物-「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」，旅展期間並將舉辦趣味遊戲及魔術表演等整點活動。

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針對喜愛輕鬆出遊的旅客，「高鐵假期」套裝行程一次搞定各種旅行需求，其中「振興3000」專案，旅客可選擇購買高鐵車票搭配36小時和運租車，或是入住高鐵精選的全台19家飯店，兩人同行單人只要振興價3,000元。以台北出發至左營為例，包含來回高鐵車票+和運租車36小時，或左營出發到台北來回高鐵車票+五星級的台北凱撒酒店，全都只要3,000元。

▲▼高鐵推出多項旅展優惠。（圖／高鐵提供）

▲活動期間買指定遊程可獲贈高鐵65折車票。（圖／高鐵提供）

至於追求精緻化旅遊的客群，高鐵假期「精緻遊」以及「高端遊」產品，都可以讓旅客感受優質旅行的魅力。其中，「精緻遊」精選8條二日行程，第一天專人帶您體驗必遊景點及接駁導覽，再搭配入住優質飯店，隔日則留空間讓旅客自由運用，兼顧豐富性及時間彈性。

「高端遊」則提供5種路線選擇，不僅往返均安排搭乘高鐵商務車廂，全程更採用Benz 休旅車接駁，加上入住頂級飯店、體驗國際級美食饗宴、暢遊秘境景點。

▲▼高鐵推出多項旅展優惠。（圖／高鐵提供）

▲高鐵精選八大主題優惠。（圖／高鐵提供）（點圖放大）

而針對想要悠閒自在、多玩一點的旅客，台灣高鐵深獲旅客好評的「加時不加價」專案，提供高鐵車票搭配住宿或租車兩種選擇。其中高鐵+住宿優惠內容為高鐵來回車票及15家指定飯店提供完整24小時住房服務。高鐵+租車優惠方案包含：高鐵來回車票以及格上租車指定車款租車30小時（價格等同原租賃24小時專案，再免費加贈6小時），以台北出發到左營、兩人同行為例，每人只要2,750元起。

▲▼高鐵推出多項旅展優惠。（圖／高鐵提供）

▲在旅展現場消費滿額可獲贈小禮物。（圖／高鐵提供）（點圖放大）

喜愛自由行的旅客，高鐵「飯店聯票」及「交通聯票」是最好的選擇，「飯店聯票」提供多樣化住宿選擇、適用飯店各種房型和優惠方案，透過指定飯店官網訂房，即可直接以75折起之優惠價格加購高鐵車票；「交通聯票」則可一次搞定交通接駁與熱門景點門票，搭配高鐵車票不僅均享7折起優惠，高鐵TGo會員於10/30至11/12期間購買二項聯票，可再獲贈高鐵標準車廂對號座65折電子優惠券一張。

高鐵公司提醒，活動期間想要獲得加碼贈送65折電子優惠券的旅客，請於訂購前預先完成TGo會員認證開通，並於11/30前完成回程搭乘，方能符合贈送資格。所獲贈之65折電子優惠券，可於2021/1/1到2021/2/28間使用(高鐵公告之疏運期不適用)。

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